Reprise des cours : Les propositions du syndicat national des enseignants universitaires

Le Syndicat national des enseignants universitaires (SNEU) vient de soumettre une série de propositions pour terminer l’année universitaire en prenant en compte les intérêts des étudiants. Son secrétaire général, Messasoud Amarna, évoque en effet deux possibilités, indique un communiqué, à l’issue de sa réunion par visioconférence, et dont El Moudjahid détient une copie.

La première peut être appliquée en cas d’amélioration de la situation sanitaire, ce qui induit qu’il est possible de rattraper le retard, et fait état de l’extension du semestre à quelques semaines des vacances d’été et au début du mois de septembre pour finir l’année normalement et ce, d’autant plus qu’il ne reste pas beaucoup de temps pour achever comme il se doit le deuxième semestre. Pour le SNEU, il peut être récupéré pour organiser les examens en intensifiant les cours et les travaux dirigés ainsi que les soutenances. Dans le cas où la pandémie du Covid-19 persiste encore, le syndicat suggère la poursuite des cours à distance via la plateforme Moodle et ceci nécessite une stratégie associée à la mobilisation de toutes les ressources matérielles et humaines du ministère.

«Nous réitérons notre proposition de conclure un partenariat entre les ministères de l’Enseignement supérieur et des Postes et Télécommunications pour fournir des services appropriés aux enseignants et aux étudiants, tout en faisant appel à l’aide des formateurs dans ce domaine», affirme la même source. Le SNEU, affilié à l’Union générale des travailleurs algériens, s’est dit optimiste quant à la réussite de cette opération d’enseignement à distance, en dépit des difficultés rencontrées par les enseignants, dans la mesure où la plupart d’entre eux ont mis leurs supports pédagogiques en ligne, et appelle les responsables des établissements universitaires à leur fournir toutes les facilitations et l’assistance nécessaires afin de mener à bien l’opération.

«Nous sommes dans une situation exceptionnelle qui requiert solidarité et coopération, d’autant plus que nous sommes confiants de la pleine conscience des enseignants quant à l’importance de cette opération et de leur extraordinaire sens de responsabilité pour surmonter cette étape difficile. Nous ne ménagerons à ce propos aucun effort pour contribuer fortement à la sensibilisation et à la mobilisation», soutient le SNEU, qui a insisté sur la nécessité d’adopter une stratégie claire et un suivi continu de toutes les institutions universitaires par le biais d’une commission présidée par le ministre de tutelle.



Les appareils et le flux internet, principales préoccupations des étudiants



En ce qui concerne l’accès des étudiants aux différents supports en ligne, le syndicat juge essentiel de se concentrer sur la sensibilisation devant la gravité de la situation sanitaire et estime que l’enseignement en ligne reste aujourd’hui le seul recours, même s’il admet que rien ne peut remplacer les cours dans les universités.

« Cependant, il faudrait mettre à la disposition des étudiants tous les équipements nécessaires à l’enseignement à distance, notamment les appareils, le débit Internet, d’autres moyens qui peuvent être fournis dans le cadre d’accords d’approvisionnement entre les différents départements ministériels», a plaidé l’organisation syndicale qui relève à ce propos que même si certains étudiants ne sont pas en mesure d’accéder aux supports numériques, ils peuvent se rattraper via les CD, préalablement préparés et déposés au niveau de l’administration. En outre, et afin de s’assurer que les cours parviennent à tous les étudiants, l’administration peut fournir des publications pédagogiques du contenu des cours à remettre au niveau des départements de l’université.



Prendre en compte la nature des spécialités



Par ailleurs, le SNEU a souligné que toute action relative à l’une de ces deux possibilités devrait prendre en considération la nature des spécialités, puisqu’il existe une différence entre les sciences humaines et sociales, les arts et les langues, d’une part, et les sciences et technologies exactes qui nécessitent des travaux de laboratoire appliqués, d’autre part. Il considère que certains pouvoirs peuvent être accordés aux établissements universitaires en vue de mesurer le volume d’activités pédagogiques réalisées pour évaluation et passage, le tout en concertation avec la tutelle. Le Dr Amarna a souligné que l’enseignement à distance est nécessaire, tout en souhaitant qu’il se poursuivra à l’avenir pour son impact positif sur l’enseignement et propose également de permettre aux étudiants d’effectuer leur soutenance et de remettre leurs mémoires en ligne à l’administration, qui à son tour formera une commission pour évaluer le travail.

Par ailleurs, concernant la préparation de la prochaine rentrée universitaire 2020-2021, le Syndicat national des enseignants universitaires affirme qu’il est nécessaire de consulter le ministère de l’Éducation nationale concernant les dates et l’annonce des résultats du baccalauréat, d’autant plus que l’accès à l’université est lié de manière directe aux résultats du baccalauréat, notamment en ce qui concerne les inscriptions des nouveaux bacheliers.

Salima Ett.