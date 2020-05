Hussein Dey : Deux blessées dans l’effondrement d’une terrasse d’immeuble

Une enveloppe de 250 milliards de centimes pour la restauration des immeubles à Tripoli

La terrasse d’un immeuble de six étages s’est effondrée, hier, à Hussein Dey, entraînant l’effondrement des dalles des toits du sixième et du cinquième étage. Deux victimes coincées sous les décombres ont été sauvées grâce à l’intervention rapide et efficace des agents de la protection civile, dont une fillette de 2 ans.

Il était 12 h 16, quand la protection civile a reçu appel pour un effondrement de terrasse au 64 rue Tripoli à Hussein Dey. Aussitôt, un important dispositif d’intervention a été dépêché sur place. Les unités d’intervention de la wilaya d’Alger ont été appuyées par des unités spécialisées de l’Unité nationale d’intervention de Dar El Beida dont l’équipe du Grimp et la brigade cynophile. L’opération de sauvetage a été supervisée par le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelaf accompagné de ses proches collaborateurs. La première victime, une mère de famille de 37 ans, a été retirée des décombres alors que la deuxième victime, une fillette de 2 ans a été sauvée vers 14h, après localisation de son corps sous les décombres. La mission n’était pas facile dans un immeuble menacé d’effondrement et sous la pression des habitants. Les éléments de la PC ont fourni des efforts méritoires pour sauver la fillette. Le soulagement et la satisfaction étaient indescriptibles quand le jeune pompier, Ali Farès, de l’unité nationale d’instruction a réussi à sortir le petit corps coincé sous de grosses pierres en criant : «Elle est vivante !». «La mère a été sauvée et évacuée vers l’hôpital Mustapha dans un état critique et admise en réanimation artificielle, sa petite fille a été également hospitalisée», a précisé le chef du bureau de l’information à la DGPC, le capitaine Nassim Bernaoui.

«Nous étions à la maison, quand on a senti comme un tremblement de terre. Nous sommes sortis sur le palier et on a constaté l’effondrement de la terrasse sur le plafond du sixième étage qui a entraîné l’effondrement de la dalle du cinquième étage. La femme, mère de 5 enfants, était dans la cuisine en train de préparer le f’tour du ramadan. Elle était seule dans la cuisine avec sa fille âgée de deux ans», ont raconté des habitants de l’immeuble. Ils ont précisé que l’une des raisons de l’effondrement, est due à la présence de gravats résultant de la démolition d’une habitation sur la terrasse après le relogement de son occupant. «Avec le poids et les pluies, le béton n’a pas résisté et s’est effondré», ont-ils ajouté.

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, qui s’est déplacé sur les lieux, s’est engagé à la prise en charge des habitations vétustes dans la commune d’Hussein Dey à partir de jeudi. «Des équipes du CTC et de l’urbanisme seront dépêchées jeudi, pour évaluation de la situation et dresser un état des lieux de cet immeuble. Il sera également procédé à un diagnostic des immeubles pour la mise en œuvre dans les plus brefs délais d’un plan d’action et d’intervention», a-t-il déclaré, annonçant qu’une enveloppe de 250 milliards de centimes a été engagée pour les opérations de rénovation des immeubles et habitations de la rue Tripoli. «C’est un engagement devant Allah et devant vous», a lancé le wali aux citoyens qui se sont rassemblés pour exiger une enquête dans la distribution des logements et les opérations de rénovation du vieux bâti, soulignant que 95% des habitations à Tripoli sont réellement menacées. Soulignons que les citoyens ont rendu hommage aux sapeurs-pompiers qui ont fait preuve de professionnalisme et ont réussi à sauver les deux victimes en un temps record.

Neïla Benrahal