Tizi-Ouzou : 1.565 unités de produits alimentaires saisies

Un total de 1.565 unités de produits alimentaires impropres à la consommation a été saisi hier par les forces de polices de la 6e sûreté urbaine de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou (SWTO) en collaboration avec les services de contrôle de la direction locale du commerce, a fait savoir hier la cellule de communication de la SWTO. Cette importante quantité de marchandises consistant en 1.165 unités de jus et boissons gazeuses, 367 unités de produits laitiers et 32 unités de pâtes alimentaires a été découverte dans un hangar de stockage appartenant à un commerçant. La marchandise saisie a fait l’objet de destruction et une procédure réglementaire est enclenchée à l’encontre du propriétaire.

Bel. Adrar