Fermeture des commerces à Sétif : Satisfaction des citoyens

Suite à la fermeture de salons de coiffure, des pâtisseries, des magasins de chaussures, d’électroménager et de produit cosmétiques, Sétif s’est réveillée hier avec son calme traditionnel, renouant avec des comportements qui vont dans le sens des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus. La ville avait subitement basculé dans un comportement peu conforme à ces gestes barrières suite à la décision de réduction des horaires de confinement en l'assimilant à tort à une levée de confinement. La fermeture d’espaces commerciaux drainant un large public en ce mois de ramadhan a suscité un profond sentiment de satisfaction. Des mesures qui ont donc permis de placer plus haut que tout, la vie des citoyens. La contamination est accélérée par l’indifférence, voire l’inconscience de gens qui depuis de cette pandémie ne cessent d’ignorer les consignes.

F. Zoghbi