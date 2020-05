Tizi-Ouzou : Le secteur agricole participe à l'élan de solidarité

Le secteur de l’agriculture a joué un important rôle dans l’extraordinaire élan de solidarité qui s’est manifesté dans la wilaya de Tizi-Ouzou depuis l’apparition de la pandémie et le début du ramadhan. C’est ce qui ressort des statistiques sur la contribution de ce secteur dans les différentes opérations de solidarité lancées par les services de la wilaya, selon un communiqué de la direction des services agricoles. Toutes les filières agricoles se sont mobilisées dans ces diverses opérations de solidarité avec les familles nécessiteuses et celles impactées par le confinement sanitaire, a fait savoir le directeur des services agricoles, Makhlouf Laib, dans une conférence de presse. La filière céréalière a fait don de 100 quintaux de semoule, 170 quintaux de farine et 180 quintaux de légumes secs, alors que la filière pomme de terre a fait don de 128 quintaux de patates. Les aviculteurs ont contribué avec 27.300 œufs, soit 910 plateaux de 30 unités et 3.500 poulets, soit 70 quintaux, en sus d’une livraison quotidienne de 30 poulets aux résidences des personnels soignants. La filière lait a distribué pas moins de 12.900 litres de lait de vache cru et 5.190 unités de produits laitiers, notamment les fromages, beurre et margarine. Les filières oléicole et apicole ont remis 500 litres d’huile d’olive et 40 kg de miel. Ces opérations de solidarités ont été menées grâce à la contribution de plusieurs industriels et abattoirs avicoles, selon le conférencier qui a tenu à rappeler que le secteur de l’agriculture est resté actif tout au long de cette période de confinement, ce qui a permis la disponibilité en quantité suffisante de tous les produits agricoles et la baisse des prix.

Bel. Adrar