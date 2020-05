Bordj Bou-Arréridj : Les mesures préventives non respectées

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj a enregistré depuis le début du mois sacré une multiplication des cas de coronavirus avec 41 enregistrés samedi dernier. Les médecins expliquent cette situation par le non-respect des gestes barrières. Les 41 cas enregistrés étaient déjà hospitalisés et attendaient les résultats des analyses de l’Institut Pasteur et ne concernent pas les malades admis récemment. Les mêmes praticiens qui ont constaté un relâchement en matière de prévention ces derniers jours lancent un appel aux citoyens pour respecter les gestes barrières et éviter les regroupements. La wilaya a été marquée lors des derniers jours par une frénésie des achats avec une concentration des citoyens devant et à l’intérieur des commerces. Ce qui a poussé les autorités locales à fermer la plupart de ces commerces et notamment les boutiques de vêtements et de chaussures ainsi que celles qui sont spécialisées dans les gâteaux traditionnels. Ces boutiques ont été prises d’assaut par des citoyens et des citoyennes qui étaient même, accompagnés de leurs enfants leur faisant courir le risque d’être contaminés.

F. D.