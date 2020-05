Associations de commerçants et de consommateurs : Plaidoyer pour un confinement total

Le secrétaire général et porte-parole de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), et le président de l’Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (Apoce), sont unanimes sur la nécessité de rendre obligatoire le port de la bavette médicale ou le masque de protection et d’instaurer un confinement total dans toutes les wilayas.

S’exprimant hier à Alger lors d’une conférence de presse, Hazab Benchahra et Mustapha Zebdi estiment que ces deux mesures sont des pièces maîtresses dans la lutte contre la propagation du coronavirus et jugent nécessaire de renforcer le travail de sensibilisation des citoyens.

«Deux mois de sensibilisation n’ont pas permis un recul des contaminations à cause de l’indiscipline et l’inconscience de certains citoyens qui ne respectent pas les mesures de prévention», ont-ils regretté. Ils assurent que les associations vont continuer le travail de sensibilisation. Les SG de l’UGCAA et de l’APOCE disent soutenir la décision des pouvoirs publics portant la fermeture des commerces, quelques jours seulement après leur réouverture au début du mois sacré et ce, suite au non-respect des mesures de protection, aussi bien de la part des commerçants que des consommateurs. Pour Zebdi, cette situation catastrophique ne peut se résoudre qu’avec la discipline. «Aujourd’hui, les marchés anarchiques des produits alimentaires sont devenus un grand risque pour la santé des citoyens, des lieux de vente qu’il faut réguler et maîtriser», a-t-il plaidé. Pour trouver des solutions efficaces à la situation difficile que vivent actuellement un grand nombre de commerçants en raison du confinement, l’APOCE et l’UGCAA travaillent en étroite collaboration pour essayer de mettre en place des propositions. «Cette situation particulière n’a pas été créée uniquement par le coronavirus mais surtout par des politiques qui n’ont pas su développer le e-commerce. Le commerce électronique aurait pu réduire un tant soit peu la crise que vit une grande partie de commerçants à travers des livraisons à domicile, ont observé les conférenciers qui, évoquant les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, citant le transport en commun (taxi et bus), les salles des fêtes, les écoles privées, les crèches et les agences de voyages. Cette situation a provoqué beaucoup de litiges, révèle Zebdi, qui fait état de dizaines de milliers de cas liés notamment à la location des salles des fêtes où des citoyens se plaignent du comportement de certains propriétaires qui ne veulent pas rembourser les frais de location. «Nous sommes en train d’étudier tous les cas pour trouver des solutions», a-t-il indiqué. Par ailleurs, l’UGCAA prévoit de distribuer, aujourd’hui, au niveau de la commune d’Alger-Centre, quelque 10.000 bavettes aux services de la gendarmerie nationale, la police nationale, la protection civile, les citoyens et les commerçants. Les bavettes médicales sont confectionnées au niveau du siège de l’UGCAA par des artisans membres de la Fédération nationale des métiers, de l’artisanat et du tourisme.

Mohamed Mendaci