PATRIMOINE, Béchar, Kerzaz et sa zaouïa : Une histoire millénaire

Par : Ramdane Bezza

Commune de la wilaya de Béchar (jusqu’au tout récent découpage administratif qui la relie désormais à la wilaya déléguée de Béni-Abbès), Kerzaz est constituée de trois principales localités : Megsem, Zaouïa Kebira et Kerzaz Ksar. Mais ce qui la singularise, c’est qu’elle est traversée par ce que l’on appelle la route des oasis (RN 6) qui relie Sig, ville de l’ouest algérien (40 km d’Oran) à Timiaouine, à l’extrême sud et à la frontière du Mali, en passant bien sûr par Béchar et Adrar. C’est Sidi Ahmed Ben Moussa, fondateur de la zaouïa de Kerzaz qui en a fait, avant sa mort en 1573, un véritable pôle du savoir.

La ville de Kerzaz a une histoire et des vestiges millénaires, car elle a gardé au fil des siècles, son cachet traditionnel de cité du désert, tout en étant une ville d’accueil, puisqu'elle servait de refuge aux nombreuses familles qui fuyaient les guerres tribales, très courantes à l’époque dans la région. Ses vestiges, Kerzaz les puise dans la construction et l’architecture traditionnelles de ses ruelles, ses impasses et ses maisons en dépit des aménagements modernes. La ville de Kerzaz est aussi et surtout connue par sa zaouïa, véritable pôle du savoir et lieu incontournable pour bien des tribus de toutes les régions du pays, qui contribuent d’ailleurs à sa pérennité. Un espace qui est fait pour répondre aux demandes du savoir. Kerzaz est aussi un lieu de pèlerinage à l’occasion du Mawlid ennabaoui pour des milliers de fidèles de la confrérie El Kerzazia qui y viennent célébrer cette fête religieuse à la zaouïa El Kébira, où se trouve le mausolée de Sidi Ahmed Ben Moussa. Chaque année et de toutes parts du pays, bien de fidèles effectuent un long voyage pour assister à la waâda de Kerzaz qui se tient à la zaouïa où se trouve la sépulture de Sidi Ahmed Ben Moussa, son fondateur. Dans un manuscrit du cheïkh Mohammed Mustapha Erregadi Elkounti Touati, et selon Sidi Mohamed Ben Lekbir, cheïkh de la zaouïa de Kerzaz, décédé en 1988, confirme la filiation de Sidi Ahmed à Fatima Zohra, fille du prophète Mohamed.

Le cheïkh est né à Fès, selon Sidi Mohammed Ben Djafar Elkettani Elfassi, qui le confirme dans son ouvrage intitulé «Kitab el iîtizaz bimanakib echourafa Al Kerzaz», ouvrage qui informe sur les cheikhs et ceux qui avaient pris leur succession du temps de Sidi Ahmed Ben Moussa à la fin du XIIIe siècle de l’hégire.

Il n’existe point de date exacte de la naissance du fondateur de la zaouïa de Kerzaz, mais l’on s’accorde à dire que c’est vers la fin du IXe siècle de l’hégire.

Son père, Sidi Moussa Ben Khélifa, a quitté la terre de ses ancêtres située à djebel Ulm pour se fixer à Fès où il s’est marié avec une femme de la tribu des Béni Aâmed répondant aux noms d’Aïcha Bent Sidi Abdallah El Eulmi. Parti pour se fixer à Douar Ouled Moussa, sur la rive de l’Oued Saoura, son fils ne le rejoignit que 40 ans plus tard, après avoir suivi un enseignement à Fès, dans l’interprétation du Coran, le fikh et la grammaire, qui lui valut de devenir bien plus tard une renommée qui s’étendit alors dans tout le royaume marocain. À la demande pressante de son père, Sidi Ahmed Ben Moussa descendit vers l’Oued Saoura où il s’attela à fonder la zaouïa Elkbira. À la mort de Sidi Ahmed Ben Moussa, ce fut son élève Sidi Ahmed Ben Jrad qui s’occupa de la direction des affaires de la zaouïa et de l’enseignement et de l’éducation des demandeurs du savoir. Bien plus tard, la zaouia de Kerzaz subit une extension appelée Dar El Beïda, mitoyenne à d’autres biens immobiliers «habous».Depuis lors, ce lieu est devenu un pôle de savoir pour les étudiants. L’autre singularité de Kerzaz est que certains attribuent à une variété de dattes le nom du cheikh de la zaouia. Elles ont la couleur et la forme de figues noires et un goût plus savoureux que les autres dattes.

La région renferme aussi plusieurs sites historiques comme les ruines des ksour de Tazougar, de Sidi Moussa Ben Khalifa, père du fondateur de cette cité et bien d’autres, dont la découverte en reflèterait toute la beauté et le prestige.

Pôle touristique peu fréquenté, Kerzaz est un trésor patrimonial qui reste à faire valoir. Kerzaz, bien à l’abri de sa muraille et de son enceinte, fière de son histoire, renferme bien des lieux où la paix semble régner pour l’éternité.

La zaouïa de Kerzaz, depuis sa fondation, est un pôle qui éclaire par le savoir qu’elle dispense puisqu’elle n’a jamais cessé de pourvoir toute la région de la Saoura et bien au-delà, de talebs, enseignant le Livre Saint, et d’imams.

R. B.