Comportement et culture

Par : Kamel Bouslama

C 'est un fait établi que de nos jours, culturellement, on oppose couramment l'islam dit bédouin, particulièrement celui du 1er siècle de l'Hégire, à l'islam dit urbain des deux siècles suivants. Cette opposition de deux modèles successifs vaut aussi dans la synchronie des époques : autrement dit dans le monde islamique d'aujourd'hui, on retrouve ces deux modèles : un modèle introverti, tendant à l'autarcie et privilégiant les sciences dites religieuses, et un autre extraverti, qui privilégie les valeurs humanistes et les sciences profanes ; chacun de ces modèles induisant des comportements et attitudes différents…

Dans notre pays, le premier modèle a été renforcé, dès les années 1970, par une surenchère moraliste due à l'apport massif d' «enseignants» égyptiens. Ces coopérants ont ramené dans leurs valises leurs valeurs et comportements qu'un grand nombre de nationaux affichent, à présent, comme signe ostentatoire de distinction sociale. Aussi coexistent désormais dans notre société une collectivité aux mœurs policées, souples et ouvertes, et une autre qui se distingue par ses comportements rudes, voire grossiers, et son esprit borné…

Si les valeurs et attitudes du modèle urbain sont pratiquement similaires -y compris dans ce qu'elles ont de critiquable- à celles de l'âge musulman classique, telles que nous pouvons les reconstituer en (re)lisant des chefs-d'œuvre comme le «Livre des chansons» d'Abùl-Faraj al-Isfahàni, ou le «Collier de la colombe» d'Ibn Hazm, ceux qui adoptent le modèle «néo-bédouin» sont, eux, bien différents des musulmans de Médine du 1er siècle de l'Hégire et doivent être plutôt comparés à la culture de la «Jâhiliyya»: chauvinisme tribal, prodigalité et goût immodéré de la dépense, grossièreté de l'esprit, violence verbale et physique que le moindre prétexte suffit à déclencher…

Or, ils qualifient l'humanité entière, et notamment la société musulmane, de «jâhilie». Cette attitude relève de ce qu'on appelle, en psychologie, la projection. Faute de pouvoir comprendre le modèle urbain, ils le rejettent et se retranchent derrière des comportements primitifs, prétendant pratiquer l'islam pur des premiers. La complexité de la vie moderne tend naturellement à renforcer cette tendance. C'est ainsi que s'installe un «prêt-à-penser» qui fonctionne à base de manipulation du langage politico-religieux, excite les émotions au lieu d'inciter au travail, anesthésie les frêles consciences juvéniles et répand subrepticement le terrorisme intellectuel, voire quelquefois physique…

En tout cas l’Histoire retiendra que la grandeur des prophètes fut de se retirer des sociétés dans lesquelles ils vivaient à l’apogée de leur prophétie, pour ensuite les réinvestir avec des valeurs sûres et des projets mûrement préparés, et ainsi les transformer pas à pas, de l’intérieur. Bien qu’il prétende s’inspirer de ce glorieux modèle, le courant religieux est incapable de pénétration de la société qui pourrait seule transformer les hommes et les élever. Il n’a fait jusqu’ici que s’attaquer à ses

-supposés- ennemis, et déclarer la guerre à la communauté nationale et internationale, représentée comme le «parti de Satan» opposé au «parti de dieu» dont ils seraient les dépositaires…

C’est pourquoi il est impérieux que chaque citoyen prenne garde à cet état de fait, qu’il en fasse prendre conscience aux autres, et qu’il contribue de toutes ses forces à restaurer l’essence vraie de l’islam, religion universelle de tolérance et de mmodération, sans chauvinisme fanatique, sans racisme odieux et sans tribalisme arriéré. Car l’islam-phare de l’humanité et modèle de civilisation ne divise pas, mais réunit ; il ne menace pas, mais protège ; il ne repousse pas, mais embrasse. Tel est l’islam qui pénètre au cœur de chaque individu pour le tirer toujours plus haut et toujours plus au fond des choses, indifférent au point de détail obscur, à la forme sans contenu et à la formule aussi brillante que creuse.

K. B.