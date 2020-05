Béchar : L’antenne de l’ONDA fermée

La satisfaction des artistes et auteurs de Béchar suite à l’ouverture d’une antenne ONDA aura été de courte durée. Cinq mois à peine après son ouverture officielle, elle vient d’être fermée sur décision du ministère de la Culture. Les employés, qui adressent un appel à la tutelle, indiquent que les charges financières inférieures aux recettes, serait derrière cette fermeture.

Les artistes pouvaient faire valoir leurs droits et déposer leurs œuvres en temps voulu sans avoir à se déplacer au nord du pays. Les employés souhaitent que cette situation soit réexaminée au profit des producteurs d’œuvres artistiques et littéraires, tout en contribuant ainsi à la promotion d’une véritable décentralisation.

Ramdane Bezza