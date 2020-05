Réseaux sociaux : «Rifka» proche des démunis

L'idole des jeunes Algériens Rifka fait parler de lui en ce mois sacré. La star du Snapchat et d'Instagram, suivie par près de deux millions de fans, investit dans sa popularité pour tendre la main aux nécessiteux et aux démunis. Farouk Boudjemline, l'enfant de Staoueli, suivi en Tunisie, au Maroc, en France et dans plusieurs pays, use de son «charme» pour mobiliser les bienfaiteurs autour du geste du cœur et de la solidarité. En effet, Rifka prend son bâton de pèlerin pour organiser, à sa manière, le «couffin de ramadhan». A travers ses nombreux followers, un peu partout, il se lance, tous les jours, dans des opérations de collecte de denrées alimentaires ou carrément de fonds afin de les faire parvenir aux familles dans le besoin.

Au deuxième jour du mois béni, il aura déjà touché quatre wilayas, Alger, Oran, Sidi Bel Abbès et Chlef. Rifka, qui n'hésite pas aussi à associer les associations locales et de quartier pour la distribution des dons, part tous les jours à la rencontre des âmes charitables pour venir en aide aux familles et personnes en détresse. Celui qui a réussi, il y a peu de temps, à réunir des milliers de jeunes à Riadh El Feth pour fêter son anniversaire a prouvé qu’il a, comme beaucoup d'Algériens, la main sur le cœur.

Son geste, à vrai dire, renseigne aujourd'hui sur l'esprit d'entraide, de partage et de solidarité, porté par tous ses fans des réseaux sociaux et qu'ils diffusent pour mettre du baume dans des cœurs accablés par la misère et le besoin, devenus leur compagnon. Rifka exhorte ses followers à la plus noble des missions, à savoir aider son prochain, le conforter. Avec détermination et une volonté de fer, il part, tous les jours, vers une nouvelle aventure et un autre challenge. La solidarité passe aussi par ces acteurs des réseaux sociaux qui vivent le ramadhan à leur manière.

Samia D.