Marché financier : La Cosob pleinement engagée dans les réformes

Le plan d’action de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (Cosob) pour l’année 2019 s’est inscrit dans la continuité de la stratégie de modernisation du marché financier. Le rapport annuel de l’autorité de régulation de ce marché, au titre de cet exercice, revient sur les projections tracées dans le cadre de ce processus pour mettre en avant un projet de modernisation des systèmes d’information des institutions du marché financier et des intermédiaires en opérations de Bourse (IOB). Ce projet d’implémentation de plate-formes informatiques, par le Consortium Espagnol BME-AFI, pour l'automatisation des systèmes d’information des institutions du marché financier (SGBV, Algérie Clearing et COSOB) a atteint l’un de ses premiers objectifs. La phase de test prévue au début de l’année 2020, s’étalera sur une période de six mois. Par ailleurs, le système du dépositaire central, qui est encore en phase de développement entrera en phase de test à compter du premier semestre de l’année en cours. Aussi, le cadre juridique du marché financier a été enrichi avec la création du fonds de garantie du marché en prévision de la mise en place de la nouvelle plate-forme de règlement et de livraison au sein du dépositaire central. En effet, la loi de finances de l’année 2020 a prévu une disposition pour donner un ancrage juridique au fonds de garantie du marché multilatéral sur les valeurs de l’Etat et sur les transactions multilatérales portant sur les valeurs mobilières cotées en bourse, souligne le rapport. L’action de la Cosob a également été orientée vers l’objectif d’identification des petites et moyennes entreprises éligibles à l’introduction en bourse. Un comptoir qui n’a pas encore attiré grand monde. À ce titre, on relève que le volume global des échanges en bourse en 2019, en matière de négociation en bourse pour compte de tiers, s’est chiffré à 249 696 titres soit en hausse de 10,23% par rapport à l’année 2018. D’autre part, les échanges en valeur ont totalisé 248 990,023 DA, soit une hausse de 20,8% par rapport à l’année 2018. Le nombre de transactions réalisées en bourse est stable par rapport aux résultats précédents, mais reste tout de même très insuffisant, ce qui dénote du faible niveau de liquidité sur le marché, explique le rapport qui précise que les échanges ont porté globalement sur un seul titre, en l’occurrence Biopharm. Cette situation renseigne aussi bien sur le manque de la profondeur du marché financier que sur l’immense travail qui reste à faire par la place financière d’Alger en termes de démarchage, de vulgarisation de l’activité boursière et de l’éducation financière, ajoute le document. Selon l’analyse des activités de la Cosob durant l’année 2019, il ressort que les résultats, dans leur globalité, dénotent de l’absence de la Bourse d’Alger de la liste des choix d’investissement potentiels qui sont offerts aux Algériens en général. Insuffler une nouvelle dynamique au marché par l’admission de dizaines d’entreprises publiques et privées sera, entre autres, l’une des mesures à apporter pour améliorer l’attractivité de la Bourse pour drainer l’épargne des ménages.

D. Akila