M. Mebtoul, économiste, préconise un changement de trajectoire économique : «L’Algérie a les potentialités de sortie de cette crise»

«L’Algérie a les potentialités de sortie de crise, sous réserve de changer sa trajectoire économique pour une véritable transition économique et énergétique, dans le cadre des valeurs internationales», affirme Abderrahmane Mebtoul, économiste, dans une analyse dont une copie nous été transmise.

S’appuyant sur le rapport d’avril 2020, de suivi de la situation économique de l’Algérie, dans lequel la Banque mondiale estime qu’à 30 dollars le baril de pétrole en 2020, les recettes ne dépasseront pas 21 milliards de dollars. Cela impactera les recettes d’exportation (- 51 %) avec un déficit commercial de 18,2 % du PIB et une détérioration du déficit du compte courant qui atteindrait le niveau record de 18,8 % du PIB en 2020, malgré les mesures prises pour limiter les importations. «Je pense que ce scénario catastrophe repose sur un rythme d’importation en 2020 équivalent à 2019 et sur un baril entre 20/25 dollars en moyenne annuelle. En moyenne annuelle, la baisse d’un dollar par baril fait perdre à l’Algérie de 450 à 600 millions de dollars. Dès lors, l’économie algérienne – dont 98% des recettes en devises proviennent des hydrocarbures et leurs dérivés – subit fortement cette crise», commente l’expert international.

Dans le même ordre d’idées, le Dr. Mebtoul dira qu’à 30 dollars le baril, hypothèse médiane, le chiffre d’affaire de Sonatrach serait de 15/16 milliards de dollars. Dans une hypothèse pessimiste, à 25 dollars, le chiffre d’affaires de Sonatrach serait autour de 12-13 milliards de dollars et à 20 dollars le chiffre d’affaires serait de 9-10 milliards de dollars. «Dans ce cas plus de 70-80% des gisements – aux amortissements inachevés – ne seront plus rentables», met-il en garde. Cet impact sur les recettes pétrolières, explique-t-il, se fait sentir à plusieurs niveaux. D’abord, sur les réserves de change.

Qualifiant de «réalistes» les données du gouvernement pour la loi de finances complémentaire de 44 milliards de dollars fin 2020, l’économiste considère qu’«il existe une limite incompressible si l’on veut éviter la paralysie de tout l’appareil de production». Avec un baril entre 20 à 25 dollars, et un cours du gaz inférieur à 2 dollars sur le marché libre et une importation de biens et services supérieure à 40 milliards de dollars, «l’on se rapprocherait des données de la Banque mondiale».

L’autre impact aura trait à la valeur du dinar. «Avec des réserves de change de 10-20 milliards de dollars, le cours officiel du dinar algérien dépasserait 200 dinars/1 euro, en cas d’une non-dynamisation des sections hors-rente, la valeur d’une monnaie reposant avant tout sur la production et la productivité», alerte l’économiste. Enchaînant, il dira qu’en cas de persistance d’un cours du baril inférieur à 30 dollars, dû essentiellement à la décroissance de l’économie mondiale, «une nouvelle baisse de commercialisation de 20 millions de barils – laquelle permettrait d’équilibrer le cours du pétrole au-dessus de 30 dollars – aurait comme impact pour l’Algérie une baisse de 400 000 barils jour, soit en moyenne annuelle un manque à gagner d’au moins 8 milliards de dollars».

Fouad Irnatene