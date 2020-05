Michel Santi, économiste et expert des marchés financiers : «Le Covid-19 précipitera la disparition du paiement par cash»

Entretien réalisé par : Fouad Irnatene

Le coronavirus chamboule tout ; la finance n’y échappe pas. De nouvelles pratiques apparaîtront. Dans cet entretien exclusif, le premier accordé à la presse algérienne, l’auteur du Fauteuil 37, préfacé par Edgar Morin, prévoit un avenir sombre, non seulement pour la monnaie fiduciaire, mais aussi pour le monde de la banque promis à un déclin certain. Cette crise, affirme-t-il, est «en train de rebattre les cartes dans le monde de la finance» et son impact sur le système bancaire «sera ravageur». Pour les prévisions, M. Santi relève que «nous allons en réalité entrer dans un nouveau monde où il y aura des nouveaux paramètres économiques et financiers». Sur le continent africain, il dit, sentencieux, que «le premier partenaire de l'Afrique doit être l'Afrique», précisant que le continent «ne peut plus se permettre encore et toujours d’être parasité par d'autres puissances qui lui imposent un colonialisme physique et militaire ou qui lui imposent un colonialisme économique». Éclairage.

El Moudjahid : L’usage du cash, avez-vous récemment affirmé, est en voie de disparition et le Covid-19 achèvera de creuser sa tombe. Irréversiblement ? Et quel impact sur les banques que vous annoncez aux «oubliettes de la finance» avec la disparition, pour vous citer, de la banque traditionnelle et du compte bancaire en 2030 ?



Michel Santi : Comme vous le savez, les banques sont déjà largement sinistrées par les taux négatifs en vigueur depuis quelques années déjà dans des pays comme la Suisse et le Japon. Les taux négatifs s'installent désormais de manière irréversible et irrémédiable en Europe et aux États-Unis à la faveur de la crise du coronavirus. Précisément, je pense que la crise du coronavirus affectera sévèrement les banques qui, déjà on le voit, sont en train de fermer de plus en plus de branches internationalement.

Des bons noms et non des moindres comme la Deutche banque, qui a eu son heure de gloire il y a déjà une vingtaine d'années, première banque allemande et toute première banque européenne, a failli faire faillite il y a quelques semaines et aujourd’hui est sur le point d'être reprise par l'État allemand. Donc vous voyez que cette crise est en train de rebattre les cartes dans le monde de la finance, bien que la crise du coronavirus ne soit pas provoquée à la base par des causes financières comme la crise des subprimes en 2007 et la crise du crédit en 2008. Il n'en reste pas moins que l'impact du coronavirus sur le système bancaire sera ravageur et à cet égard le cash lui aussi, l'utilisation des espèces pâtira de cette crise. Cette disparition sera l’aboutissement d’une tendance de fond et lourde depuis plusieurs années : voyez la diminution radicale de la quantité de cash en utilisation dans les pays occidentaux bien sûr mais pas seulement, également dans des pays d'Afrique. Le Kenya, pour mémoire, est un des premiers pays africains à bannir quasiment l'utilisation des espèces et à avoir implanté de manière générale sur tout le territoire national le paiement par application téléphonique. Donc à la faveur de ce virus qui se transmet semble-t-il également sur les billets de banque, je crois que ce mouvement de disparition du paiement par cash va être accéléré et donc nous allons en réalité entrer dans un nouveau monde où il y aura des nouveaux paramètres économiques et financiers.

Ces nouveaux paramètres devront intégrer la dette, la disparition du cash, la perte de puissance du système bancaire, l'émergence d'opérateurs privés, peu ou pas régulés, qui émettront de la blockchain qui permettra à ceux qui le souhaitent de se soustraire aux lois. Mais également un monde où quasiment plus aucun pays n'aura d'excédents, de surplus, et qui sera d'autant plus fragilisé que le socle sur lequel tout système est bâti et tient - c'est-à-dire la confiance - fera défaut !



Les crises successives, dont celle du coronavirus, dites-vous, «ont mis en évidence les déficiences des modèles économiques où la variable des endettements est largement absente, en dépit du rôle prépondérant qu’elle y joue». Par quels leviers remédier à cette situation ?



Oui les variables de l'endettement sont complètement absentes des modèles économiques actuels. C'est bien regrettable car si les économistes et si les États qui suivent finalement la doctrine économique, la doxa économique, si ses économistes et les exécutifs intégraient la variable de l'endettement et admettaient que des endettements peuvent avoir parfois des effets lissants et sur l’investissement, sur la consommation et sur la reprise de la croissance, je pense qu’il n'y aurait plus cet aspect timoré, cette terreur que ressentent littéralement les économistes et les gouvernants orthodoxes face à l'endettement.

Donc je pense qu'il faut, en intégrant la variable de l'endettement dans notre gouvernance, reconnaître qu'elle peut avoir un effet bénéfique à condition évidemment qu'à partir du moment où la croissance est rétablie et où les économies sont repartis de mettre en place des politiques de réductions progressives de ces endettements. Il n'est pas question de vivre éternellement avec les dettes à plus forte raison si elles sont massives, mais il faut avoir déposé politique contra-cyclique, c'est-à-dire qu'il faut creuser les déficits lorsque les économies vont mal pour renflouer les économies et par la suite lorsque les économies se rétablissent progressivement rembourser les dettes grâce aux effets bénéfiques de la croissance.



L’Afrique vers laquelle nombre de puissances, dont la Chine, s’orientent, est impacté par le coronavirus. Pékin saura-t-elle sortir de ce que certains analystes appellent «la diplomatie du masque» pour retrouver son statut de premier partenaire économique de l’Afrique ?



Vous me dites que la Chine fut, jusqu'à présent, en tout cas ces dernières années, le premier partenaire de l'Afrique et vous me posez la question si après le coronavirus elle le restera ? J'ai envie de vous répondre que le premier partenaire de l'Afrique doit être l'Afrique ; que l'Afrique ne doit compter que sur elle-même et que sur ses propres ressources, y compris, et d’abord humaines. Elle ne peut plus se permettre, encore et toujours, être parasitée par d'autres puissances qui lui imposent un colonialisme physique et militaire ou un colonialisme économique, à l’image de celui imposé par la Chine, ces dernières décennies.

Donc je pense qu'il faut impérativement miser sur la qualité de l'éducation des Africains à tous les niveaux, quel que soit leur pays.

Certes, le niveau de l'éducation a déjà beaucoup progressé en Afrique, mais il faut vraiment que le continent dans la mesure du possible puisse se donner les moyens d’assurer un niveau d'éducation scolaire et universitaire qui permettra aux divers citoyens des pays africains de ne plus avoir besoin de cette mainmise étrangère d'où qu’elles proviennent. Il faut en outre pouvoir se débarrasser de tout ces traditionnalismes qui paralysent encore et toujours certains pays d'Afrique, et là je pense au franc CFA qui agit littéralement comme une sangsue vis-à-vis de certaines nations africaines.

F. I.