Grand angle : L’Afrique en crise

Ce n’est pas parce que la pandémie de Covid-19 semble progresser plus lentement en Afrique qu’ailleurs, que cela signifie que le continent noir s’en sortira indemne de cette crise sanitaire. En effet, si les pays africains résistent bien mieux que les autres au coronavirus, il n’en reste pas moins vrai que les répercussions de cette pandémie les atteindront de plein fouet. En Afrique, le choc le plus important sera économique. «Aucun pays africain ne sera épargné par la crise économique», avait averti le directeur Afrique du FMI, le 15 avril. Des prévisions qui se sont avérées fondées puisque pour la première fois depuis vingt-cinq ans l’Afrique va entrer en récession. La chute drastique des prix des matières premières, celle des transferts des migrants, la cessation de l’activité touristique sont autant d’éléments qui concourent à créer une situation économique des plus fragiles pour ces pays et notamment pour les plus pauvres d’entre eux. «Le nombre de personnes menacées de famine en Afrique de l’ouest pourrait quasi tripler en trois mois», a alerté l’ONG Oxfam, le 21 avril. Pour la directeur Afrique du FMI, la crainte est aussi que les Etas africains perdent «leurs acquis de la dernière décennie en matière de développement». Une situation exceptionnelle qui en appelle à la prise de mesures d’urgence pour aider l’Afrique à traverser cette conjoncture. L’Union Européenne a accordé un financement de 294 millions d’euros au G5 Sahel, et s’est engagé à hauteur de 15 milliards pour l’Afrique entière. Et même si du côté de Bruxelles on reconnait que ce montant n’est pas suffisant au regard de l’ampleur de la crise à laquelle l’Afrique va devoir faire face, il reste aussi, fait-on remarquer, que «toute aide est bonne à prendre». L’annulation de la dette des pays africains est demandée. L’Algérie, pour sa part, propose «d’engager une réflexion en vue d’élaborer un plan d’action permettant d’atténuer au maximum les répercussions de cette pandémie sur les pays en voie de développement, notamment en Afrique, et d’insuffler une nouvelle dynamique à ces pays qui seront profondément impactés par cette pandémie».

Nadia K.