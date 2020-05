Incursion de «mercenaires» au Venezuela : Trump nie tout rôle des États-Unis

Le président Donald Trump a nié mardi toute implication du gouvernement américain dans ce que les responsables vénézuéliens ont qualifié d'échec d'une incursion armée dans le pays sud-américain qui a conduit à la capture de deux «mercenaires» américains. Le président

Trump a fait ce commentaire aux journalistes à la Maison Blanche après que le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré lundi que les autorités avaient arrêté le couple de citoyens américains travaillant avec un vétéran militaire américain qui a revendiqué la responsabilité de l'opération déjouée. «Nous le saurons.

Nous venons d'en entendre parler», a déclaré Trump, interrogé sur l'incident et les arrestations des Américains. «Mais cela n'a rien à voir avec notre gouvernement.»

Dans un discours à la télévision d'État, Maduro a déclaré que les autorités avaient arrêté lundi 13 "terroristes" impliqués dans ce qu'il a décrit comme un complot coordonné avec Washington pour entrer dans le pays via la côte des Caraïbes et le chasser. Faisant écho à la déclaration du locataire de la Maison Blanche, le Pentagone a également réfuté ces accusations. Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a déclaré lors d'un briefing au Pentagone:

"Le gouvernement américain n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Venezuela ces derniers jours". Le département d'État américain n'a pas encore fourni de commentaires sur les arrestations.