Libye : Al Sarraj appelle à la reprise du dialogue politique sous l’égide de l’ONU

Une semaine après le retrait du maréchal Khalifa Haftar de l’accord politique de 2015, qui avait conduit à la formation du gouvernement d’union nationale, Fayez el-Sarraj a appelé à la reprise du dialogue politique, admettant la possibilité de modifier l'accord existant.

Fayez el-Sarraj, chef du Conseil présidentiel libyen, a annoncé dans un communiqué rendu public mardi qu'il fallait reprendre le dialogue politique entre les parties en conflit et ce, sous l'égide de l’Onu. Sa proposition évoque également la possibilité «d'ajuster l'accord politique» de 2015. Selon le communiqué du service de presse de Sarraj, l’homme politique salue «toutes les initiatives politiques appelant à une solution pacifique au conflit actuel sans recourir aux hostilités». «J'appelle toutes les parties et les forces politiques à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à la scission. Il est nécessaire de se dépêcher de reprendre le dialogue politique sous les auspices de l'Onu afin de préparer la période à venir et de parvenir à un consensus sur une feuille de route à grande échelle et une voie politique qui unissent tous les Libyens», indique le document. Selon lui, ce scénario peut être possible aussi bien par le biais de «l'ajustement de l'accord politique et la formation du conseil présidentiel, composé de son chef, de deux députés et du chef du gouvernement», qu’en parvenant à un consensus sur la voie politique et en organisant des élections générales dans les plus brefs délais. Aguila Salah, chef de la Chambre des représentants (parlement) siégeant dans l'Est de la Libye, avait auparavant présenté une feuille de route afin de parvenir à un règlement politique dans le pays. Selon l’initiative, chacune des trois régions (trois régions historiques de la Libye: la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan) choisit ses représentants au sein du conseil présidentiel, composé du chef du conseil et de deux de ses adjoints. Le vote des candidatures des membres du conseil présidentiel peut être effectué avec l'intermédiaire de l'Onu. Le conseil présidentiel, à son tour, nommera le Premier ministre et ses adjoints, qui représenteront également les trois régions de la Libye, d'après le chef du parlement. La candidature du chef de cabinet et de ses députés sera approuvée par la Chambre des représentants. Suite à la formation du conseil présidentiel, une commission d'experts sera créée pour élaborer un projet de constitution, qui déterminera la forme du futur État libyen. L’autre point de la feuille de route est la tenue d'élections présidentielle et parlementaires. Le président du conseil présidentiel et ses adjoints ne seront pas autorisés à y participer. Pendant la période de transition, les fonctions de commandant en chef des forces armées seront exercées collectivement par des membres du conseil présidentiel. Quant au poste de ministre de la Défense, selon le plan de M. Aguila Salah, le droit de nommer le chef du département militaire sera entièrement entre les mains des forces armées elles-mêmes. L’Onu par le biais de son porte-parole, Stéphane Dujarric, tout en saluant cet appel, a souligné que cette démarche s’inscrit en droite ligne avec la volonté de l’institution onusienne de rétablir un dialogue inclusif qui permet de parvenir à une paix durable et à une stabilité dans la région. Sur le terrain, les combats se sont intensifiés, mardi, alors que les milices alliées à Tripoli ont tenté de prendre une base militaire sous contrôle des forces de Haftar à Tripoli. Les Forces armées arabes libyennes autoproclamées ont déclaré qu'elles avaient repoussé l'attaque.

M. T. et Agences