Dans la lucarne : Ce n’est pas encore réglé

Lorsqu'on pense que tout est fini, voilà qu'on est pris par nos propres comportements on positions concernant des cas précis. C'est ce qui peut arriver à ceux qui avaient pris des décisions abusives contre toute logique ou tout simplement légalité. En effet, et alors que la propagation du coronavirus semble s’estomper comme le montre le déconfinement de plusieurs pays, même s'il s'agit d'un processus progressif. Alors que l'Espagne, l'Italie parmi les pays les plus touchés en Europe, vont reprendre bientôt la compétition, en France, on a décidé d'arrêter la saison de football. En effet, les instances sportives ont décidé d’octroyer le titre de champion au PSG tout en désignant Amiens et Toulouse comme les deux clubs qui ont rétrogradé au palier inférieur.

Une décision que la ligue du football professionnel français pensait qu'elle serait acceptée par le club d'Amiens sans aucune riposte. Toutefois, ce club ne veut pas entendre parler de cette sentence qu'il juge injuste du fait qu'il restait encore 10 matches à jouer et que tout peut arriver. Est-ce normal d'arrêter un exercice tout en récompensant les uns et en sanctionnant les autres sans tenir compte que la saison n’est pas bouclée ?

Hamid Gharbi