Tous trois promoteurs immobiliers : Djamel Seridj et ses deux frères sous mandat de dépôt

L’homme d’affaires Djamel Seridj, promoteur immobilier, a été mis en détention provisoire avec deux de ses frères, Tarek et Mohamed, associés et gérants de coopératives immobilières, alors que trois cadres poursuivis dans le même dossier ont été placés sous contrôle judiciaire, a-t-on appris de source judiciaire, dont l’ex-P-DG de la BEA.

Six personnes ont été déférées lundi devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed, suite à une enquête préliminaire diligentée par la section de recherches de la Gendarmerie nationale d'Alger sur instruction du procureur de la République près ce tribunal.

Ainsi, après avoir été entendus sur les faits qui leur sont imputés, le procureur de la République a transmis le dossier de l'instance au juge d'instruction près le même tribunal qui a mis en accusation notamment l’homme d’affaires et ses trois frères. Il s'agit notamment de crimes liés au blanchiment d'argent, transfert de fonds à l’étranger, participation à la dilapidation et à l'utilisation de fonds de banque, incitation d'agents publics à exploiter leur influence réelle et supposée dans le but de bénéficier d'indus privilèges, bénéfice du pouvoir et de l'influence des agents de l'Etat.

Le juge d’instruction, après avoir entendu les prévenus lors de la première comparution, a décidé de placer en détention provisoire Djamel Seridj et ses deux frères Tarek et Mohamed alors que le quatrième frère Madjid, également promoteur immobilier, a été placé sous contrôle judiciaire. La même mesure a été prise à l’encontre de B.S, ex-P-DG de la BEA et Amina S. cadre dans la même banque.

L’enquête a porté sur les avantages indus

dont ont bénéficié les mis en cause,

notamment des assiettes de terrains stratégiques mais aussi des crédits bancaires faramineux, après avoir présenté une estimation

démesurée de leurs projets dans des quartiers résidentiels de la capitale notamment. Il s’agit du deuxième dossier lourd dans le cadre des enquêtes sur les promotions immobilières après celui de l’homme d’affaires Kamel Chikhi alias

« El Bouchi ».

Neila Benrahal