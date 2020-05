Lignes téléphoniques : Pas de coupure durant la période du confinement

Algérie Télécom (AT) a annoncé hier, dans un communiqué, qu'aucune coupure ne sera effectuée sur les lignes téléphoniques durant toute la période du confinement. AT rassure également ses clients en général et les clients de la région de Blida en particulier de la disponibilité des cartes de recharge au niveau des points de vente habituels et de la réouverture de toutes ses agences commerciales, assurant ainsi le service du samedi au jeudi. Par ailleurs et afin d'éviter les déplacements à ses clients au niveau des agences commerciales, l'opérateur public a indiqué offrir jusqu' à 6 jours de connexion supplémentaires sur tous les rechargements à distance, soit en utilisant les cartes de recharge en appelant le 1500 à partir d’une ligne fixe ou mobile, ou en utilisant le paiement électronique via carte EDAHABIA ou CIB à partir de l'espace client https://ec.at.dz et l'application mobile. Les clients Idoom ADSL et Idoom Fibre pourront à tout moment activer une avance de 96 heures de connexion (soit 04 jours) au lieu de 36h via le service Idoomly, soulignant que ce service est disponible en appelant le numéro 1500 et choisir l’option recharge secours dans la rubrique Idoom ADSL, ajoute la même source.