Membre du groupe des 22 historiques : Le moudjahid Abdelkader Lamoudi inhumé au cimetière d’El-Alia

Le moudjahid Abdelkader Lamoudi, l'un des derniers membres du Groupe historique des 22, décédé lundi à l'âge de 95 ans, a été inhumé hier après la prière de Dohr, au cimetière d'El-Alia, à Alger.

Les funérailles se sont déroulées en présence notamment du président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales, et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, et celui des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, de moudjahidine ainsi que de ses proches .

Lors de l'oraison funèbre, un hommage a été rendu au défunt qui était parmi les hommes qui ont lutté avec foi, courage et fidélité pour l'indépendance de l'Algérie, et dont le parcours a marqué l'histoire du pays.

Abdelkader Lamoudi est l'un des derniers membres du Groupe historique des 22 aux côtés du moudjahid Othmane Belouizdad. Né en 1925 à El Oued, il a rejoint les rangs du Parti du peuple algérien (PPA) en 1943 pour former une cellule secrète du parti dans sa ville natale avec El-Hachemi Lounici, Benmiloudi Ahmed et Mohamed Belhadj. Le défunt a adhéré à l'organisation dès sa création, activait entre El-Oued et Biskra jusqu'à Aïn Touta à Batna, et il était parmi les militants arrêtés le 1er novembre 1954 avant d'être libéré au printemps 1955.

Il retourne, par la suite, à Alger en compagnie du Chahid Si El-Haouès pour tenter de s'engager dans la Guerre de libération. Il fut arrêté, encore une fois, à la fin de l'année 1955 et incarcéré à la prison de Barberousse.

Après sa libération, le défunt a poursuivi son action révolutionnaire au sein des cellules du Front de libération nationale (FLN) jusqu'à l'indépendance en 1962.

-------------------------------

Hommage des personnalités de l’état

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid et membre du Groupe historique des 22, Abdelkader Lamoudi, décédé lundi à l’âge de 95 ans, dans lequel il a affirmé que «l’Algérie perd aujourd’hui un homme de la trempe de ceux qui ont inscrit en lettres d’or leurs hauts faits dans l’Histoire glorieuse de notre pays».

«Notre tristesse est immense en voyant l’Algérie perdre aujourd’hui un homme de la trempe de ceux qui ont inscrit en lettres d’or leurs hauts faits dans l’Histoire glorieuse de notre pays.

Le Tout-Puissant a gratifié l’Algérie de ses braves et valeureux fils, issus du peuple et dont ils ont pris à bras le corps ses souffrances incommensurables sous le joug du colonialisme abject, bravant les difficultés et les périls pour arracher la liberté et l’indépendance», a souligné le président de la République. «Cette élite de grands hommes d’Algérie, dont Abdelkader Lamoudi, ont constitué le noyau béni du déclenchement de l’épopée de la Guerre de libération nationale. Ils ont porté l’étendard de la gloire, de la fierté, de la vaillance et de l’honneur en étant en première ligne du déclenchement de la lutte armée et tout le long d’une guerre acharnée pour l’indépendance de l’Algérie et le recouvrement de sa souveraineté», lit-on dans le message du président.

Le président de la République a ajouté que «notre vaillant peuple retiendra à jamais les luttes du défunt moudjahid Abdelkader Lamoudi, depuis son adhésion au Parti du peuple algérien (PPA) dans la première cellule à El Oued en 1943, puis ses rencontres et contacts avec le héros chahid Larbi Ben M’hidi au sein des «Amis du Manifeste et de la Liberté» (AML) et du «Mouvement national algérien (MNA). De même qu’il se souviendra de son adhésion à l’Organisation secrète (OS) à Constantine, dont il a été l’un des responsables aux côtés de ses braves compagnons Mohamed Boudiaf, Larbi Ben M’hidi et Didouche Mourad».

«En ces tristes instants, nous ne pouvons, au moment où nous nous remémorons avec orgueil les qualités et gloires d’un moudjahid et patriote authentique, que dire toute notre déférence et gratitude à la noble et généreuse région qui a donné naissance à des Hommes de cette trempe. Nous nous recueillons avec sa population et l’ensemble du peuple algérien à sa mémoire, a écrit le Président Tebboune, adressant ses sincères condoléances à son honorable famille, priant le Tout-Puissant de le compter parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là», a-t-il poursuivi.

De son côté, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé que l’Algérie a perdu «un homme de première heure, qui a consacré toute sa vie à la libération de la Patrie».

«J’ai appris avec une profonde affliction la douloureuse nouvelle qui vous a affligé, celle du décès du regretté, le moudjahid héros, le grand militant, feu Abdelkader Lamoudi, qu’Allah ait son âme», écrit M. Djerad dans son message. «Le destin a voulu rappeler le défunt en ce mois béni, l’un des derniers membres du Groupe des 22 qui ont planifié le déclenchement de la Glorieuse Révolution de Novembre», a indiqué le Premier ministre. «Avec la disparition de ce combattant héroïque, l'Algérie a perdu un homme de la première génération qui a passé sa vie dans la lutte au sein des rangs du mouvement national, puis un moudjahid pour la cause nationale, afin de libérer cette chère patrie», a affirmé le Premier ministre, ajoutant que le défunt «n'a cessé de lutter et de combattre jusqu'à l'indépendance, permettant à notre pays de se débarrasser d'un ennemi brutal et de recouvrer sa souveraineté sur son territoire».

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a, pour sa part, souligné que le défunt fut l’un des grands nationalistes ayant formé durant les années cinquante «le noyau d'or du déclenchement de la lutte armée».

Feu Abdelkader Lamoudi «reste un des maillons forts de la Révolution de Novembre et comptait parmi les moudjahidine de première heure, connus pour leur héroïsme et leur haut sens de sacrifice et de don de soi».

«La terre pure d'Algérie imprégnée du sang des chouhada accueillera la dépouille d'un grand homme, un héros de la Révolution de Novembre vient de rejoindre ses compagnons d'armes, chouhada et moudjahidine, dont la mémoire demeurera à jamais vivace dans les cœurs et les esprits des générations montantes», a écrit M. Goudjil dans son message de condoléances.

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a présenté, également, ses condoléances à la famille du moudjahid, membre du Groupe historique des 22, feu Abdelkader Lamoudi.

«Avec cette disparition, l'Algérie vient de perdre l'un des symboles de la lutte nationale et des membres du Groupe historique des 22, artisans de la Révolution nationale et rédacteurs de la Déclaration du 1er Novembre 1954, ayant planifié, avec minutie et dévouement, le déclenchement de la Glorieuse guerre de Libération nationale», écrit M. Chenine dans son message.

«Le défunt est resté, tout au long de son parcours militant, attaché aux principes, patriote dans l'âme et résolument engagé sur la voie de la fidélité aux sacrifices des Chouhada», souligne le président de l'APN.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, a indiqué, dans son message qu’ «avec la disparition de feu Abdelkader Lamoudi, l'Algérie aura perdu une sommité de la trempe des hommes loyaux et fidèles à la nation et à la patrie, ayant voué leur vie au service de la libération et l'édification d'une Algérie indépendante».