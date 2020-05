Commentaire : Décisions importantes et gestes forts

Les décisions prises par le chef de l’État, et annoncées dimanche en Conseil des ministres, donnent un aperçu sur le nouveau modèle économique, un des engagements présidentiels pris devant le peuple. Les mesures contenues dans le projet de la loi de finances complémentaire, présenté par le gouvernement, annoncent les grandes lignes de l’approche économique qui sera désormais préconisée dans la gestion des affaires de l’État et de la relance économique du pays. La nouvelle politique sera progressivement et graduellement mise en œuvre après la fin de la situation de confinement imposée par la lutte contre l’épidémie du coronavirus.

Le projet, en cours de maturation par l’Exécutif, véhicule une nouvelle vision économique articulée autour de plusieurs actions concrètes et incontournables pour garantir la relance de tous les secteurs productifs, créateurs de richesse et d’emploi. Cet ambitieux et vaste chantier sera accompagné par une série de réformes audacieuses et nécessaires, dans le cadre de l’édification de la nouvelle République, projet annoncé par le chef de l’État, d’autant qu’il constitue un de ses principaux engagements annoncé durant sa campagne électorale et dans son discours d’investiture, en décembre dernier. Par petites touches et à travers une série d’actions ciblées, le gouvernement s’emploie, en dépit d’une conjoncture extrêmement difficile et compliquée, à concrétiser dans les faits et sur le terrain les principales réformes inscrites et prévues dans le programme approuvé par le chef de l’État et adopté par les deux chambres du Parlement.

Les mesures annoncées dans le projet de loi de finances donnent une vision plus détaillée des contours du modèle économique en phase de construction. Un modèle bâti sur la rationalité, la performance et la productivité, pour garantir un développement économique juste et harmonieux, avec son corollaire de justice sociale.

À ce sujet, il est important de souligner que les dernières mesures annoncées, au cours de la réunion du Conseil des ministres tenu dimanche sous la présidence du chef de l’État, confirment, de manière indéniable et significative, l’orientation sociale de l’État et le soutien aux catégories fragiles, démunies et vulnérables. En dépit de la conjoncture économique difficile aggravée par la situation sanitaire induite par l’épidémie du Covid-19, il a été décidé de relever le SNMG de 2.000 DA, pour atteindre désormais 20.000 DA. L’autre mesure phare annoncée a trait à la suppression de l’IRG pour ceux qui touchent moins de 30.000 DA, pour permettre aux travailleurs d’améliorer leur pouvoir d’achat.

Un geste fort du chef de l’État et une première dans l’histoire du pays. En décidant de ne pas imposer cette catégorie salariale, le chef de l’État réaffirme la volonté des pouvoirs publics à accompagner et à soutenir les faibles revenus. Une mesure qui s’inscrit en droite ligne de la politique de protection sociale adoptée par l’État et qui se renforce pour protéger les catégories démunies. L’État assumera ses responsabilités dans la prise en charge des préoccupations et des besoins des couches vulnérables, dans le cadre d’une politique sociale et de solidarité nationale forte et concrète.

Ce qui est certain, les prochains mois seront riches en réformes et en actions pour la mise en place d’un système économique performant et efficace. Un système qui sera apte à tirer la croissance vers le haut et dont les résultats escomptés seront essentiellement la création d’emploi et de richesse, deux objectifs assignés à cette grande réforme. La réussite de ce nouveau modèle économique dépendra essentiellement de l’implication et l’engagement actif de tous dans cette entreprise pour conforter la position de l’Algérie comme pays émergent et stable. Un challenge à la portée du pays, au regard des ressources humaines et matérielles et des potentialités dont dispose l’Algérie.

M. Oumalek