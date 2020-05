France : Les passagers d’Air France devront mettre un masque

Le port du masque sera obligatoire à bord des avions Air France à compter du 11 mai et les passagers seront priés de se munir de leur propre masque avant d'embarquer, a annoncé lundi la compagnie aérienne.

Le gouvernement français a indiqué qu'il entendait rendre obligatoire le port du masque dans les transports publics, y compris dans les avions, pendant au moins trois semaines après la fin du confinement le 11 mai.

A Air France, "les clients seront notifiés de cette obligation sur tous les canaux de communication (e-mail, SMS, sites internet) en amont de leur départ et invités à se munir d'un ou plusieurs masques pour leur voyage", précise la compagnie dans un communiqué. Les membres d'équipage et les agents au sol doivent également porter des masques et le service à bord a été adapté.

La compagnie indique également qu'elle a mis en place "une distanciation physique à bord chaque fois que cela est possible. Sur la plupart des vols, les faibles taux de remplissage actuels permettent d'espacer les clients", précise-t-elle.