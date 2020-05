ONU : Appel à un effort de santé publique massif

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a affirmé, lundi, qu’un effort de santé publique "le plus massif de l'histoire" est nécessaire pour vaincre la pandémie de Covid-19. Intervenant lors d'une conférence virtuelle des donateurs organisée par l'Union européenne (UE), M. Guterres a estimé qu’il est nécessaire de garantir la sécurité de chacun pour assurer celle de tous. "Dans un monde interconnecté, aucun d'entre nous n'est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous", a déclaré le Secrétaire général des Nations-Unies, selon le texte de son intervention diffusé par son service de presse à New York. Le chef de l’ONU a aussi salué les contributions des pays donateurs à un fonds destiné à collecter plus de 8 milliards de dollars pour accélérer la production de diagnostics, de thérapies et de vaccins pour mettre fin à la nouvelle menace que représente le coronavirus.

Mais il a estimé que cinq fois ce montant sera probablement nécessaire pour nous mettre tous sur "la voie" d'un monde sans maladie.

A ce jour, le Covid-19 s'est "répandu aux quatre coins du monde, infectant plus de trois millions de personnes et faisant plus de 220.000 victimes", a relevé le Secrétaire général.

Le pire est encore à venir, car le virus risque de frapper de nombreux pays dont les systèmes de santé sont mal équipés, a averti Antonio Guterres.