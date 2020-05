Hikma Algérie : Don de 250.000 boîtes d’antibiotiques à la PCH

Hikma Pharma Algérie a mis en place un ensemble de mesures pour assurer la disponibilité des médicaments pour les patients et les professionnels de la santé, en particulier l'Azithromycine, un antibiotique qui fait partie du protocole de traitement pour les patients atteints du virus.

Afin de limiter les interactions sociales et de réduire les risques d'infection, la filiale algérienne de l’entreprise pharmaceutique jordanienne spécialisée dans les génériques a réorganisé ses méthodes de travail et encouragé ses employés à travailler à distance.

« Les visites médicales traditionnelles de nos délégués ont été suspendues et remplacées par des applications de télévisites et téléconférences qui font intervenir des experts locaux et internationaux pour communiquer sur l'infection émergente du coronavirus», indique Hikma Algérie qui souligne que toutes les mesures préventives nécessaires ont également été prévues, telles que la distribution du gel hydroalcoolique et des campagnes de sensibilisation des médecins et du département HSE pour les employés, en particulier ceux qui travaillent dans les unités de production.

L’entreprise a fait un don également à la Pharmacie centrale des hôpitaux de plus de 250.000 boîtes d'antibiotiques, principalement l’Azithromycine, et initié un programme de désinfection de certains cabinets médicaux privés à travers des entreprises spécialisées, ainsi que la distribution d'équipements de protection.

Hikma Pharma Algérie évalue constamment la situation et adapte ses positions en conséquence, et reste en contact avec ses équipes de travail pour faire face à cette crise sanitaire aux côtés des autorités sanitaires et des professionnels de santé, et se préparer à toute action sociale. Elle rassure les patients qu'elle continue de produire ses médicaments et ne prévoit aucune interruption de la chaîne d'approvisionnement.

L’initiative du groupe Hikma n’est pas unique. Auparavant, CPCM Pharma, un laboratoire pharmaceutique qui produit de la chloroquine, a mis la totalité de sa production à la disposition de la Pharmacie centrale des hôpitaux.

Hakim Bouzid, PDG de ce laboratoire, explique que la production a débuté depuis deux ans sous une forme générique.

Salima Ettouahria