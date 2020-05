Hôpital de Rouiba : Une plateforme de dépistage par PCR

Depuis l’apparition du covid-19 en Algérie, tout le secteur sanitaire et le personnel médical s’est entièrement mobilisé pour lutter contre sa propagation. Durant cette crise sanitaire, tous les moyens ont été mis en place par l’Etat au niveau des hôpitaux, polycliniques et centres hospitaliers universitaires pour accélérer le combat contre l’ennemi invisible. Parmi ces moyens efficaces, on notera la mise en service de la plateforme du dépistage par PCR du SARS Cov2 (Covid-19) au niveau du laboratoire de biologie médical de l’hôpital de Rouiba (Alger). L’installation de la plateforme a été effectuée le 28 avril dernier, en pleine crise sanitaire.

Lutter contre la pandémie de Covid-19 passe par un dépistage systématique, n’a cessé de marteler l'Organisation mondiale de la santé. La stratégie de dépistage systématique a déjà porté ses fruits, notamment dans des pays particulièrement touchés par le coronavirus. Pour le docteur Azzedine Tahiat, maître assistant au laboratoire central de l’hôpital de Rouiba, la plateforme du dépistage par PCR du SARS Cov2 est un moyen d’une grande importance pour faire face à la propagation du coronavirus. « L’acquisition de cet appareil est une très bonne nouvelle pour l’hôpital de Rouiba. Le test diagnostic du SARS-CoV-2 fera en sorte d’augmenter la sensibilité de détection de ce virus dangereux », a-t-il expliqué à El Moudjahid, précisant que son établissement hospitalier avait déjà commencé les tests de dépistage il y a de cela 20 jours. Et avec la mise en service de cette PCR, la cadence va augmenter.

Poursuivant ses propos, le Dr Tahiat soulignera que cette étape indispensable dans la lutte contre le Covid-19 n’aurait pu voir le jour sans la contribution et l’implication des autorités locales, à leur tête le wali-délégué de la circonscription administrative de Rouiba, les P/APC de Rouiba et de Reghaïa et des efforts considérables du chef de service du laboratoire médical de l’hôpital de Rouiba, le professeur Djonouhat. «Avec ce test, on peut rapidement diagnostiquer si la personne est positive. Dès que le résultat est connu, le patient recevra sur le champ le traitement nécessaire », a indiqué le médecin.

Selon lui, cette plateforme va aider le personnel médical du laboratoire biologique de l’hôpital à détecter facilement les cas positifs. Il saisira l’occasion pour remercier tous ceux qui ont déployé des efforts pour la mise en service de la nouvelle unité de dépistage, et lancer un appel aux citoyens pour qu’ils respectent les mesures de confinement mais aussi de distanciation sociale tout en évitant les regroupements dans les magasins.

Il est utile de souligner que le test diagnostic du SARS-CoV-2 peut être effectué en cas de suspicion de maladie du Covid-19 à l'examen clinique et en complément à des examens approfondis. Il peut être effectué par des tests de réaction en chaîne par polymérase après transcriptase inverse pour la détection de l'ARN viral (PCR) ou par des tests à base d'anticorps pour la détection des protéines du virion. Pour la recherche, l'analyse PCR est une méthode de référence pour les recherches sur le coronavirus, puisque l'analyse RT-PCR permet de détecter des traces même très faibles de l'ARN du coronavirus.

Mohamed Mendaci