Commentaire : La voie de la relance

L’effondrement des prix du pétrole n’est pas sans effets sur l’Algérie pour avoir lourdement affecté la trésorerie de l’Etat et ses agrégats macroéconomiques. Une situation qui met sous tension ses finances publiques, fortement sollicitées dans cette phase délicate, au moment où ses revenus des hydrocarbures sont en décroissance.

Dans une telle configuration, et prenant compte de l’urgence, le pays n’a pas d’autre mode opératoire que celui d’œuvrer à son affranchissement de la rente pour éviter de sombrer davantage dans la spirale des hydrocarbures. En effet, la conjoncture a plus que jamais mis en évidence la nécessité d’une nouvelle politique de gouvernance économique ce qui suppose un modèle de croissance générateur de richesses à concevoir sur la base des priorités qu’aura définies le gouvernement dans le sillage de cette vision rénovée qui consiste à engager le pays sur la voie de la relance. Notre pays recèle des potentialités qui pourront être valorisés en tant que secteurs alternatifs à l'or noir.

Ce modèle permettra de libérer l'économie nationale de la dépendance aux hydrocarbures, à travers notamment le développement des énergies alternatives et renouvelables, l'agriculture, notamment saharienne, qui a prouvé ses performances, et celui de l'industrie nationale, en particulier le segment de la transformation agroalimentaire qui renferme d’énormes potentialités, avec pour objectif l’exportation.

L’effort doit être orienté vers la mise en place des éléments d’une stratégie de croissance durable et stable à travers l’intégration de l’économie du savoir, de l’innovation et de la connaissance comme instruments de la nouvelle approche de gouvernance. Il sera question aussi de promouvoir les investissements privés et attirer davantage les IDE qui cadrent avec les priorités de l’Etat pour permettre l’émergence de secteurs stratégiques où l'Algérie peut compter sur des avantages compétitifs.

Notre pays qui devra désormais compter sur ses moyens, ses forces et ses compétences pour amorcer son décollage économique, fait face aujourd’hui au défi pressant de sa diversification.

Une transition où le poids du secteur public sur l'économie productive ne devra plus peser au détriment du privé dont l’apport n’est pas à négliger, et où la notion du travail devra prendre sa vraie dimension et son vrai sens.

L’Algérie qui est loin d’être un pays défavorisé dispose d’abondantes ressources naturelles en plus des hydrocarbures, mais aussi d’innombrables atouts qui lui permettent de sortir de cette situation de pays à revenu intermédiaire, source de sa vulnérabilité, et miser sur sa diversification.

D. Akila