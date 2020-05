Sonatrach - partenariat : L’impact de la nouvelle loi des hydrocarbures

Considérée comme étant la locomotive de l’économie nationale, la compagnie des hydrocarbures Sonatrach est au centre d’un regain d’intérêt de multinationales de renommée mondiale.

Qu’elles soient américaines, russes où turques, celles-ci se tournent vers le potentiel énergétique algérien dans une perspective d’exploration et de lancement de projets d’investissement. Il y a un lien de cause à effet évident entre l’intérêt que portent ces grandes compagnies à l’Algérie et les dispositions attractives de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, entrée en vigueur depuis janvier dernier. Ceci est d’ailleurs mis en exergue dans les communiqués rendus publics par le Groupe Sonatrach dont il ressort une succession de cérémonies de signature de mémorandum d’entente avec ces partenaires, dont la derrière en date a eu lieu lundi avec la société russe Lukoil.

Celle-ci «est l’une des plus grandes compagnies pétrolières et gazières cotées au monde, représentant 2% de la production mondiale du pétrole et environ 1% des réserves prouvées en hydrocarbures», précise-t-on.

Le contenu du document signé porte sur l’identification «des possibilités pour les deux parties d’investir conjointement dans des opérations d’exploration et de production des hydrocarbures en Algérie», indique-t-on de même source. A ce titre, les discussions d’évaluation du potentiel algérien engagées entre les deux partenaires sont donc de la même teneur que celles que mène Sonatrach avec Exxon Mobil, le puissant groupe pétrolier et gazier américain, la compagnie Chevronne, un autre poids lourds du domaine énergétique aux Etats-Unis, la société russe Zarubezhneft ou encore celle d’origine turque, Turkiye Petrolleri Anonim Ortakliôi.

A la faveur des mémorandums d’entente signés avec toutes ses entreprises, Sonatrach a posé le premier jalon de nouvelles relations de partenariats mieux régulées à travers les amendements introduits dans la nouvelle loi des hydrocarbures. Ce nouveau texte a maintenu, rappelle-t-on, la règle 51/49 et le monopole de Sonatrach sur l’activité transport par canalisation, tout comme il a réduit de plus de 20% la pression fiscale supportée par Sonatrach et ses partenaires, la portant de 85% à 60-65%.

Selon un responsable de la direction de la compagnie nationale, «la nouvelle loi apporte une meilleure clarification des rôles des institutions de l’Etat qui encadrent les activités des hydrocarbures».

«La loi qui privilégie la promotion du potentiel national réaffirme le rôle de Sonatrach en tant qu’acteur incontournable. Elle offre une fiscalité simplifiée, une diversification des formes contractuelles et instaure de nouvelles prescriptions renforçant la sécurité et la protection de l’environnement».

S’agissant du cadre institutionnel, trois formes de contrats sont introduites dans la nouvelle loi pour assurer plus d’attractivité dans le secteur et épargner les ressources financières de Sonatrach en matière d’investissement. Il s’agit, précise-t-on, du contrat de participation, du contrat de partage de production et d’un contrat des services à risque. Ce dernier sera pratiqué lorsque Sonatrach ne souhaite pas que son partenaire partage avec elle la production. Ainsi, l’investisseur étranger investit, supporte les risques avant qu’il ne soit rémunéré en fonction de sa performance, en cash et non pas en contrepartie d’un partage de production. Ce type de contrat est notamment pratiqué pour développer des gisements difficiles à exploiter ou améliorer la récupération des gisements matures. Les pourparlers s’accélèrent, à présent, autour des opportunités d’investissements devant permettre à la compagnie nationale de mieux consolider son plan de développement et de consacrer ses objectifs à moyen et long termes.

Les réticences, les hésitations semblent disparaître du côté des opérateurs étrangers, comme c’est le cas notamment avec Exxon Mobil dont les premières prises de contacts avec les responsables de Sonatrach remontent à 2018 avant d’être sanctionnées par un mémorandum d’entente en avril denier.

Karim Aoudia