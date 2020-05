Akli Moussouni, expert agronome, à El Moudjahid : «Transformer la dépendance des importations en opportunité économique»

Entretien réalisé par : Kamélia Hadjib

Expert agronome, Akli Moussouni, responsable de la Société d’ingénierie, de management et du développement de l’entreprise (SIMDE), juge primordiale la relance des instituts de recherche et l’exploitation des nombreuses expertises élaborées dans le cadre de la coopération européenne, en vue de la création de l’office de l’agriculture.

El Moudjahid : Le président de la République a appelé à la création d’un office pour le développement de l’agriculture saharienne. Que pensez-vous de cette démarche ?

Akli Moussouni : Je pense que si on veut créer un office pour l’Agriculture saharienne ou de nouvelles unité de réflexions telles qu’annoncées par le ministre de l’Agriculture, il faut d’abord relancer les instituts de recherche et autres offices qui n’ont pratiquement rien produit depuis longtemps et exploiter les dizaines d’expertises élaborées dans le cadre de la coopération européenne.

Selon notre expertise, la solution consisterait en la restriction fondamentale de la fonction des institutions de gestion de ce secteur et des secteurs attenants, en l’occurrence l’agroalimentaire, le commerce et l’environnement, d’une part, et la réorganisation des intervenant dans des chaînes de valeurs indépendantes du soutien de l’Etat.

D’autre part, on tend à oublier qu’il y a d’abord nécessité de réhabiliter le potentiel agricole du nord du pays, où les conditions de production sont plus clémentes et où la presque totalité des atouts majeurs pour relancer une nouvelle agriculture sont disponibles. Il faudra tirer d’abord les leçons de la ruée vers le Sud où la plupart des investissements sont abandonnés, des milliers d’hectares de sol étant devenus plus désertiques qu’avant leur mise en valeur.

C’est d’ailleurs dans un souci profond de voir notre économie éviter de sombrer dans la déliquescence que notre cabinet a proposé au président de la République notre projet de conception d’une nouvelle politique agricole qui puisse permettre de relancer immédiatement une entreprise de recouvrement progressive de la sécurité alimentaire du pays. Un programme dont nous sommes responsables car basé sur des analyses et des réflexions issues du terrain.



Que pensez-vous de l’approche de l’Etat par rapport au secteur agricole ?

A mon avis, le président de la République est rendu confiant par les propositions de ses ministres sans ignorer que la situation n’est pas brillante eu égard à la dépendance presque totale des importations de tout ce que nous consommons. Il faut reconnaître qu’il a hérité d’une situation catastrophique sur tous les plans, dont la complexité de la problématique nécessite un changement radical dans le fonctionnement des dispositifs de gestion de l’économie en général et de l’agriculture en particulier.

En tant que directeur des projets stratégiques et économiques dans un cabinet de «Recherche- Développement», nous ne voyons pas de solutions à travers les trois propositions énumérées lors du Conseil des ministres, soit le système numérique d’encadrement et de suivi de l’approvisionnement du marché en produits alimentaires et agricoles qui comptabilise l’aval d’une chaîne de production anarchique, sans aucune traçabilité et non planifiée. Quant à la relance du dispositif ANSEJ qui a, à mon avis, lessivé le Trésor public avec des résultats insignifiants, notamment au volet agricole, cette option constitue à nos yeux une autre erreur qu’il ne faut pas commettre. Dégager de l’emploi en général ne peut être efficace qu’à travers le redéploiement des moyens existants pour produire alternatif. Pour nous, la meilleure piste par rapport à ce volet consiste à transformer rapidement et sans investissements supplémentaires importants la contrainte de dépendance des importations en opportunité économique qui génèrerait une offre d’emploi à toutes les couches sociales.



Quels sont, selon vous, les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir les activités de ce secteur ?

Avant de songer aux moyens et à l’organisation à mettre en œuvre, il y a nécessité de se fixer des objectifs économiques réalisables par rapport à un échéancier à déterminer au préalable. Ce programme doit être arrêté en fonction du physique des territoires pour exploiter leurs vocations. On ne peut, par exemple, envisager de produire de la betterave au Sud sachant déjà que cette culture s’est adaptée parfaitement dans les régions du Haut Cheliff, de Guelma et de Sidi Bel-Abbès, où existe encore une unité de transformation de la betterave abandonnée depuis des dizaines d’années malheureusement. Cette opportunité est valable pour tous les produits. Ce n’est donc pas les moyens qui manquent mais un défi humain, technique et économique qui s’impose au pays.



Mais eu égard au fort potentiel existant, peut-on rattraper le retard accusé ? Peut-on dire que rien n’est encore perdu ?

Absolument, mais cette opportunité de reprendre les choses en main nécessite d’abord de reconsidérer notre cadre législatif, dans bien des cas contre-productif, qu’il y a lieu de changer pour encadrer les enjeux qui s’imposent au pays. Aussi, les cadres législatif et institutionnel économiques tels qu’érigés pour encadrer les programmes sectoriels ne peuvent servir pour le développement local, ni valoriser la vocation des territoires. Par rapport à l’exploitation de la biodiversité, par exemple, cela est totalement contreproductif. Les organisations politiciennes d’agriculteurs doivent laisser place à des organisations autour des productions pour développer des chaînes de valeur.

L’Algérie faisant face à une crise économique multidimensionnelle, il y a lieu de mettre en place un cadre politique de sécurité alimentaire qui puisse dicter aux ministères concernés les pistes les plus sûres à emprunter, au lieu de les laisser tâtonner.



L’Algérie vit une grave crise sanitaire. Quel est d’après vous l’impact de la pandémie du Covid-19 sur les productions agricoles ?

Il est vrai que la pandémie du coronavirus a surpris le monde entier en clouant toutes les activités économiques. En Algérie, par rapport aux produits alimentaires, il y a eu un début de panique du consommateur, ce qui est tout à fait normal, mais les décisions prises aussi dans la panique ont nécessité beaucoup de temps pour rétablir l’ordre. Par rapport au confinement, il y a eu aussi des décisions qui avaient bloqué les activités agricoles comme la cueillette de la fraise à l’Est, l’irrigation nocturne au Sud, le blocage de la transhumance par rapport à l’apiculture et la remontée des prix qui coïncide avec le mois de Ramadhan par rapport à l’engouement du consommateur. Toutefois, cette pandémie vient se conjuguer à un «palmarès» de crises dans la production, la transformation et la distribution des produits alimentaires, du fait que nous ne disposons pas d’un système planifié, ni d’un marché normalisé, ni d’un dispositif de régulation qui ne pourra jamais fonctionner par rapport à des activités non planifiées. C’est pour cela que tout échappe au contrôle des pouvoirs publics à chaque choc. L’Algérie ne dispose pas d’un ministère de la planification, ni d’un ministère de l’économie. Ceux en charge du produit alimentaire, en particulier l’agriculture et le commerce ne font que tâtonner.

K. H.