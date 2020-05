Marchés d’Alger : Les prix stables

Au douzième jour du mois béni de Ramadhan, les allées du marché Ferhat-Boussaâd, situé au cœur de la capitale, sont toujours aussi fréquentées. À l’entrée du marché couvert, les mesures de distanciation sociale ont été globalement respectées. En effet, l’accès est limité à un certain nombre de personne, à la fois pour éviter un afflux trop massif alors que le port du masque et ou de la bavette est obligatoire. À l’intérieur de la bâtisse, il y a une grande profusion de fruits, de légumes et autres produits, et les prix sont stables. En effet, du côté des agrumes, les oranges et les citrons étaient respectivement affichés à 150 DA t 180 DA le kg.

Les fraises sont vendues à 200 DA le kg, tandis que les pommes à 250 DA le kg. Dans ce même secteur, le stand qui a connu la plus grande affluence est celui de la Deglet Nour de qualité supérieure. Il faut dire que ce produit phare du mois béni s’arrachait à 750 DA le kg. Un peu plus loin, des étals proposent des olives noires et vertes à 180 DA le kg, ainsi que des épices, tels que le fameux ras el hanout, le gingembre et le curcumin, dont le prix ne dépasse pas 120 DA les 100 g. Tandis que le prix d’une botte de menthe, d’épinard ou de persil était fixé à 25 DA.

Par ailleurs, au fond de ce grand espace commercial, les légumes sont abordables. La laitue et la tomate sont à 90 DA le kg, alors que l’ail est à 100 DA le kg et la pomme de terre à 70 DA. Les étals des autres légumes frais étaient également très achalandés. Le concombre y est vendu à 100 DA le kg, ainsi que l’aubergine. Les carottes sont, quant à elles, à 90 DA le kg alors que le kilo de chou-fleur ne dépasse pas 100 DA. La viande rouge locale est à 1.400 DA le kg alors que la volaille à 250 DA le kg. Les prix de ces produits prisés n’ont pas décru. Un boucher a d’emblée indiqué que le consommateur pense à tort que les prix sont fixés par le vendeur final, alors qu’en réalité il y a un maillage important derrière. «Pour être franc, les éleveurs ne jouent pas le jeu et c’est souvent à cause d’eux que les prix ne baissent pas», a-t-il souligné. Côté clients, Intissar, une mère au foyer, nous a confié que les prix sont restés stables, cette année. «Je suis une habituée de ce marché et il faut dire que les prix n’ont pas fait le yo-yo comme les années précédentes», a-t-elle fait savoir, avant d’ajouter que la fluctuation est vraiment maîtrisée, au grand bonheur des consommateurs.

De son côté, Zinedine se dit tout d’abord rassuré par le renforcement des mesures d’hygiène et par les dernières mesures prises par les pouvoirs publics. «Il n’y a pas plus important que la santé et sa préservation, et on peut faire les courses en toute sécurité», a-t-il noté, avant d’affirmer être relativement satisfait, car les prix n'ont pas augmenté. «Même si certains produits demeurent élevés, les prix sont accessibles et nous n’avons pas connu une augmentation disproportionnée comme auparavant», s’est-il réjoui.

Sami Kaidi