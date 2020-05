Bordj Bou-Arréridj à l’heure du confinement : Un ramadhan pas comme les autres

Pour mesurer le degré de respect des mesures de confinement dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, rien de mieux que le tour des localités. Hier, nous avons choisi pour cadre de notre tournée, le chef-lieu de wilaya qui est la localité la plus importante en termes de population. Il est déserté même avant le confinement.

Les rues sont restées désertes une heure et demie après le f’tour. En sortant, nous n’avons pas trouvé les regroupements habituels dans les cités. Seuls quelques jeunes étaient sortis. D’autres profitent pour passer une soirée en famille. Les trottoirs sont vides. Seuls les agents de nettoiement étaient actifs, même si la tâche est moins pesante, à cause de la réduction des activités commerciales. Ils sacrifient leur vie familiale pour une mission noble en nettoyant différentes surfaces. C’est le cas aussi des policiers qui sont chargés de faire respecter les mesures de confinement. Ces agents de l’ordre, qui sont également loin de leurs proches pour faire leur travail, sensibilisent la société pour se prémunir des risques de propagation de la pandémie. Pour mener à bien leur mission, ils ont installé des barrages pour contrôler la circulation.

Seuls ceux qui avaient une autorisation pouvaient circuler à bord de leur voiture. Notons que les commerçants qui sont obligés de s’approvisionner de nuit font partie de cette catégorie.

Le boulevard Houari-Boumediène, l’avenue de la République ou encore la rue Mebarkia-Smaïl, connue pour ses magasins de prêt-à-porter, étaient vides. Lors des précédents mois de Ramadhan, ils étaient très fréquentés et il était difficile de s’y frayer un chemin. Place donc à un calme inhabituel en pareille période. Les mosquées sont également vides, à l'exemple de la mosquée Hamza qui se trouve au centre-ville, à quelques mètres des sièges de la daïra et de la wilaya. Notre passage a coïncidé avec l’appel du muezzin à la prière de l’icha.



319 véhicules et 119 motos mis en fourrière



Les fidèles étaient invités par le muezzin à faire la prière chez eux. Les abords de la route qui la longe étaient libres. Les voitures autorisées par la police roulaient à vive allure. Le flux de véhicules qui faisait la particularité du mois béni n’est plus ce qu’il était.

Ce flux était formé surtout d’ambulances de la Protection civile et de voitures de police.

Les agents de l’ordre, en plus de veiller au respect des mesures de confinement, assuraient des rondes pour sécuriser les personnes et les biens. C’était d’ailleurs leur principale activité. Avec ces rondes, les habitants ne risquaient pas de mauvaises surprises. Il faut rappeler que plusieurs tentatives de vol pendant le confinement ont été déjouées par les policiers, grâce justement à ces rondes.

Beaucoup de jeunes choisissent la nuit pour se regrouper sans respect des mesures de confinement et même du principe de distanciation sociale.

Les policiers sont en présence de flagrant délit de non-respect des dispositions limitant le mouvement de la population, et certains sont présentés devant la justice.

Il faut souligner que les agents de l’ordre ont commencé, les premières nuits, à faire de la sensibilisation avant de passer aux sanctions. Celles-ci consistent en des dossiers judiciaires pour les piétons et la mise en fourrière pour les voitures et les motocyclettes.

Selon un bilan de la sûreté de wilaya de Bordj Bou-Arréridj, les services de police ont effectué, dans le cadre de l’application des mesures de confinement, plusieurs actions de sensibilisation des citoyens, de sécurisation des lieux publics et de sanction des contrevenants au dispositif arrêté.

Durant le mois d’avril, ils ont procédé à l’établissement de 1.561 dossiers judiciaires et à la mise en fourrière de 316 véhicules et 119 motos. Ils ont également fermé 70 locaux commerciaux dont les responsables n’ont pas respecté le décret fixant les activités autorisées à ouvrir leurs portes. 7 transporteurs qui ont exercé leur activité alors qu’ils ne sont pas autorisés à le faire ont été également sanctionnés.



Un personnel médical très actif



Ce risque n’a pas empêché beaucoup de citoyens de transgresser les règles, comme nous l’avons constaté au cours de notre tournée.

Dans les cités des 500-Logements et 217-Logements, pour ne citer que les quartiers populaires, de petits groupes étaient formés sans mesurer le risque de contamination et sans considération pour le sacrifice effectué par le personnel de la santé pour juguler la maladie. Ce personnel était actif à ces heures pour accomplir ce travail incessant. Au centre Covid-19 installé à l’hôpital Bouzidi-Lakhdar, l'activité se poursuit également.

Le personnel de la santé, qu’ils soient médecins, infirmiers ou agents, étaient très actifs. Ils se déployaient pour accomplir leur tâche. Leur va-et-vient d’une structure à une autre est rythmé par l’accueil d’un nouveau malade ou le transfert d’un autre. Ils ressemblaient à une armée qui se déployait. C’est qu’ils sont eux aussi en guerre pour sauver des vies.

Les autres structures sont fermées, à l'instar des salles de spectacle qui prenaient vie durant cette période, à la faveur des soirées ramadhanesques. Mais le coronavirus les avait réduites au silence, comme c’est le cas de la maison de la Culture Mohamed-Boudiaf que nous avons visitée. La structure, qui brillait par les programmes riches qu’elle offrait à ses spectateurs, était désespérément close, à la grande désillusion des amateurs et des artistes qui sont obligés de se confiner au même titre que les autres citoyens.

F. D.