Des hélicoptères de la police déployés avant la rupture du jeûne et en soirée : Traque des contrevenants au confinement et à la délinquance

Des hélicoptères de la police sillonnent depuis le début du mois de Ramadhan, les quartiers de la capitale, à quelques minutes de la rupture du jeûne. Des vols nocturnes sont enregistrés également jusqu’à l’aube, a-t-on constaté.

Les patrouilles du ciel ont été intensifiées depuis l’instauration du confinement sanitaire et le début du mois sacré.

L’objectif est de renforcer le sentiment de quiétude chez le citoyen confiné chez lui, tout en assurant la protection de ses biens, notamment les magasins et les véhicules, a indiqué hier, le responsable de la communication auprès la Direction générale de la Sûreté nationale, le commissaire divisionnaire, Amar Laroum.

Dans une déclaration à El Moudjahid, le responsable a précisé qu’un dispositif sécuritaire spécial Ramadhan a été mis en œuvre, en prévision de la sécurisation du mois sacré mais adapté à la crise sanitaire. En effet, des patrouilles pédestres sont déployées dans les marchés et les espaces de commerce afin de veiller à l’application des règles de prévention, outre le contrôle des commerces ayant fait l’objet de fermeture ainsi que la lutte contre le marché informel. Le plan sécuritaire a été appuyé par l’unité aérienne de la police qui a également adapté sa mission au confinement sanitaire.

«Des vols sont programmés juste après l’entrée en vigueur du confinement pour contrôler le respect des mesures, en coordination avec les brigades au sol.

En cas de localisation de rassemblements de jeunes ou de présence suspecte, des équipes sont dépêchées sur les lieux», a-t-il expliqué. L’officier supérieur a précisé que «l’action des policiers est préventive.

Les jeunes sont sensibilisés et invités à rentrer chez eux car il s’agit d’habitants du quartier», a-t-il assuré. Il a rappelé la contribution efficace de l’unité aérienne dans la lutte contre la criminalité notamment durant cette période sensible marquée par le confinement sanitaire. «Les magasins et les commerces sont fermés, les véhicules sont stationnés et leurs propriétaires sont confinés à domicile, ce qui nécessite d’être vigilants contre les vols et cambriolages», a-t-il dit.

Afin de déjouer toute tentative de commercialisation de stupéfiants, qui enregistre une forte demande durant le mois de ramadan, plusieurs vols sont programmés. «La présence de l’hélicoptère est dissuasive pour les délinquants et les criminels», a affirmé le commissaire Laroum, assurant que «grâce à la haute compétence des pilotes et des opérateurs de caméra, l’unité aérienne assure une assistance aux brigades de la police judiciaire, lors de leurs interventions».

De même, la nuit, des patrouilles nocturnes sont programmées d’autant que les hélicoptères sont dotés de caméras infrarouges.

«Tout mouvement suspect est localisé, contrevenants au confinement, dealers, détection des véhicules ou d’individus au comportement suspect», a-t-il assuré. En effet, les hélicoptères constituent «les yeux» de la police, dans les ruelles et les coins isolés à travers un balayage quotidien.

Neila Benrahal