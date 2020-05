PATRIMOINE, ORAN, Le mausolée de Moulay Abdelkader Al-Jilani Moul El-Meida : Tolérance et charité

Par : Amel Saher

C’est l’un des lieux les plus affectionnés par les Oranais et les visiteurs des wilayas limitrophes. Le mausolée de Sidi Abdelkader El Jilani (Djilali pour les oranais), au sommet de Murdjajou qui surplombe la ville, est dédié à l’un des fondateurs du soufisme, appelé communément Moul El Meida. Selon de nombreux historiens, la kouba aurait été édifiée par l’un des disciples d'Abou Madyane, un saint réputé de Tlemcen. Les disciples d’Abou Madyane auraient installé sur les hauteurs de petites koubas, principalement dans la région d’Oran, en souvenir de leur professeur et imam éminent Abdelkader al-Jilani, enterré à Bagdad. «La kouba fut élevée par de nombreux disciples du saint au début du XVe siècle. Il fut le saint patron des canonniers musulmans lors de la guerre d’usure menée contre les Espagnols durant leur occupation de la ville. Le site a été réhabilité en vaste espace de villégiature, très prisé par les Oranais, selon le Guide du patrimoine, édité par Bel Horizon en 2017. Abdelkader Al Djilani (né à Gilan en 1077 ou 1078 probablement, mort en 1166) occupe une place importante parmi les fondateurs du soufisme. Juriste scrupuleux en même temps que guide spirituel réputé, il indique des règles à tous ses disciples, notamment dans son ouvrage. Ces mêmes références indiquent que la tariqa (doctrine) qadérie nous vient de lui. Ensuite elle s'est répandue à travers tous les pays arabes et musulmans. Et d’ailleurs, pratiquement, tous les pays appartenant à la région arabe comptent une zaouïa ou un mausolée qui portent son nom et qui accueillent les adeptes du cheikh Abdelkader et reçoivent leçons et inspiration auprès des leurs aînés. «Les préceptes de la zaouïa étaient basés sur l’humilité, la tolérance, la charité et la pauvreté. Les offrandes reçues étaient entièrement affectées au fonctionnement de l’établissement, en particulier l’accueil gratuit des élèves, des nécessiteux et des voyageurs. Vers la fin de sa vie, Abdelkader Al Jilani était considéré comme le pôle spirituel de son époque et son influence dépassait largement les frontières de l’Irak. Pour autant, il ne fonda pas de son vivant une voie spécifique qui porte son nom. En 1166, il mourut à un âge avancé et reçut un hommage très ému de tous les Bagdadis. Peu après sa mort, ses seize fils édifièrent, à proximité de sa zaouïa et de l’école où il enseignait, une mosquée et un mausolée qui accueillit la dépouille de leur père, souligne Jean Louis Girotto, un historien spécialiste du soufisme. Pour de nombreux chercheurs, la tariqa el kadiria se caractérise «par la clarté de ses orientations qui ne sortent jamais de ces deux sources, à savoir le livre Saint (Coran) et la sunna du prophète. De sorte que les louanges de tenants de cette doctrine s'inscrivent de toute circonstance dans les limites de ce que Dieu a ordonné et de ce qu'il a prohibé». En 2018, les autorités locales ont inauguré la première mosquée érigée sur les hauteurs du mont Murdjadjou près du mausolée d’Abdelkader El Djilani. Baptisé Ribat Tolba, ce nouveau lieu de culte a renforcé l’esprit de la tolérance et le dialogue inter-religieux qu’incarne ce site. En effet, le plateau de Moulay Abdelkader El Djillani et le la montagne de Murdjadjou abritent la chapelle de Notre Dame de Salut, la mosquée de Ribat Tolba, le mausolée de Moul El Meida et le fort de Santa-Cruz.

A. S.