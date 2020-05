Le retour de la mendicité

Par : Samia D.

Les mendiants sont de retour. Le mois sacré est synonyme de bonté, de généralité, de partage et de solidarité. En d'autres termes, l'heure est à la compassion, l'écoute de l'autre, bref, répondre au cri de détresse de tous ceux qui sont dans le besoin ou vivent en marge de la société.

C’est un fait, le mois d'adoration et de «dikr» et spiritualité sous toutes ses formes est très attendu par certaines personnes pour en faire une opportunité pour gagner de l'argent. Pour ces dernières, il s'agit plutôt d'une activité comme les autres, avec la particularité que la mendicité est rémunératrice. En effet, ce mois glorifié par tous les musulmans évoque toujours cette spécificité d'avoir la main sur le cœur et d'être sensible à la douleur de ses semblables.

Les gestes d'entraide ne manquent pas et deviennent innés, spontanés. Il n'est point étonnant que beaucoup profitent parfois de cette générosité et de cette bonté. Les vrais-faux mendiants reviennent malgré que cette année, le ramadhan coïncide avec des décisions courageuses et uniques, à l'instar de l'instauration d'une allocation de solidarité destinée aux familles nécessiteuses. Mais ces mesures n'empêchent pas pour autant les mendiants de s’installer à proximité des espaces commerciaux pour demander l'aumône.

C'est un décor devenu familier aux passants. Même le Coronavirus ne parvient pas à freiner ce phénomène. Les premiers jours de ramadhan sont là pour l'attester. En fait, ne pas croiser des hommes et des femmes avec des enfants sur notre chemin en ces jours dédiés au caritatif par excellence est difficile à admettre. Ils ne sont certes pas aussi nombreux et expressifs puisque les mosquées sont fermées, néanmoins, la pratique ne disparaît pas et continue à marquer nos rues.

S'adonner à la mendicité semble résister à tout, y compris à la pandémie. Aujourd'hui, demander la charité prend, la plupart du temps, l'allure d'une profession, parfois aussi d'un passe-temps et n'est plus dictée par un besoin ou une détresse sociale. Il s'agit tout simplement d'une activité lucrative. Il suffit de voir tous ces enfants utilisés à cette fin pour comprendre l'ampleur du fléau.

Une étude réalisée dans ce sens par la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (Forem) estime que pas moins de 11.000 enfants sont utilisés dans la mendicité en Algérie. Pourtant, la loi est claire sur cette question.

S. D.