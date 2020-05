SAVOIR, L’adoration en islam : Un concept mondain et spirituel

Bien qu’il y ait des rituels liés à ces actes d’adoration, ils ne doivent pas être confondus avec le ritualisme ou la discipline excessive. Le musulman doit accomplir ses actes d’adoration en étant parfaitement conscient de ce qu’il fait et conscient, aussi, de la présence de Dieu. Les actes accomplis de façon machinale ou ceux qui finissent par ne devenir que des habitudes rendent les gens pareils à des automates et n’aident en rien à la croissance spirituelle.

« La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l’Est ou l’Ouest ; mais pieux est celui qui croit en Dieu et au Jour dernier, aux anges, au Livre et aux prophètes, et qui donne ses biens, par amour pour Dieu, à ses proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs, à ceux qui demandent (de l’aide) et pour libérer des esclaves ; [et pieux est celui] qui observe correctement ses prières et qui paie la zakat. Et [sont pieux] ceux qui respectent leurs engagements lorsqu’ils s’engagent, et ceux qui sont patients en période de tribulations, d’adversité et de grande tension. Les voilà, ceux qui sont sincères et les voilà ceux qui craignent vraiment Dieu. » (Coran 2:177)



Le but de l’adoration et ses bienfaits



Dieu n’a pas besoin de notre adoration. L’adoration a été établie en islam, ainsi que dans toutes les religions précédentes, pour le bienfait de l’humanité, tant au niveau individuel qu’au niveau social. L’adoration est essentielle au maintien de la spiritualité dans la vie des musulmans ; elle les amène à aimer leur Créateur et à développer une constante conscience de Dieu. Dieu dit : « Ô hommes ! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés, vous et ceux qui vous ont précédés ; ainsi atteindrez-vous la piété. » (Coran 2:21)

Et Il a dit à Moïse : « … et accomplis la prière pour M’avoir présent en ta pensée. » (Coran 20:14)

Les actes d’adoration sont un moyen de garder Dieu à l’esprit et de maintenir une relation avec Lui. Les musulmans accomplissent au moins cinq prières par jour pour maintenir cette relation. Lorsqu’une personne supplie, implore et louange Dieu, qu’elle récite des versets tirés de Sa révélation, que l’on nomme aussi « le Rappel », et qu’elle s’adonne également à d’autres formes d’adoration, elle finit par développer une véritable conscience de Dieu et par sentir que la puissance et le savoir de Dieu sont présents avec elle en tout temps.

Par ailleurs, l’adoration, pour le musulman, est un puissant incitatif à enrayer le mal qui se trouve au fond de lui-même d’abord, puis celui qui se trouve dans sa communauté et dans son environnement, et à établir la parole de Dieu sur terre.

Dieu dit : « Certes, la prière préserve de l’indécence et des actes d’injustice. »

(Coran 29:45)

Lorsqu’une personne passe ses journées à accomplir des actes d’adoration, elle a constamment à l’esprit la raison de son existence, sur cette terre, ainsi que sa destination dernière, ce qui l’aide à vivre en conformité avec la volonté de Dieu, faisant ce qui Lui plaît et évitant ce qui Lui déplaît. On peut clairement constater les effets que produit l’adoration à un niveau collectif. Lorsque les individus qui composent une société suivent la bonne voie, aux niveaux moral et spirituel, c’est toute la société qui est sur la bonne voie. La société idéale est celle qui a conscience que Dieu l’observe à chaque instant, celle qui est connue pour ses actes de bienfaisance et de gentillesse et au sein de laquelle le vice et le péché sont contenus et limités.

Bien que certains perçoivent l’adoration et l’obéissance à Dieu comme une forme d’emprisonnement ou d’esclavage, en réalité, l’adoration de Dieu et la soumission à Sa volonté libèrent les hommes de tous les autres types de soumission. L’adoration libère l’individu des chaînes de la société, des pairs et de la famille et le rend libre de plaire à son seul et unique Seigneur. Telle est la véritable liberté, qui apporte sécurité et contentement. La soumission à Dieu est l’ultime source de liberté. (à suivre)

----------------------------------------

VERSET DU SAINT CORAN

«Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine certes s’est manifestée dans leurs bouches, mais ce que leurs poitrines cachent est encore plus énorme.» (3:118)

HADITH

Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) a dit :

« Nul d’entre vous ne sera véritablement croyant tant qu’il ne désire pas pour son frère ce qu’il désire pour lui-même ».

Rapporté par Boukhâry et Muslim