Aide aux démunis : QNET et Ness El-KEhir coude à coude

Le Covid-19 a démultiplié le formidable élan de solidarité et de générosité qui caractérise le peuple algérien, notamment en ce mois sacré de Ramadhan qui voit une armée de bénévoles et de volontaires s’impliquer fortement pour venir en aide aux personnes démunies.

C’est le cas de la fondation Ness El Khir connue pour son dévouement sans limite dans ce genre d’actions. Cette année, elle est rejointe par «QNET Algérie», filiale algérienne de la société mondiale de vente directe, pour l’initiative de «Koffat El Kheir», en distribuant près de 130 couffins alimentaires aux familles nécessiteuses et à celles affectées par la crise sanitaire. «Le coronavirus a changé la vie de chacun de nous et face aux différentes difficultés auxquelles font face de nombreuses familles en cette période de confinement, il est de notre devoir d’aider les gens et de se joindre aux associations engagées dans l'action humanitaire», indique un communiqué de QNET qui précise que la distribution a été faite dans trois wilayas, Blida, Alger et Tipasa, notamment dans la Mitidja, région la plus affectée par le Covid-19. Le P-dg de QNET s’est dit fier et ravi de collaborer avec Ness El Kheir dans cette action caritative, un groupe de bienfaisance qui ne lésine sur aucun effort pour apporter aide et assistance aux plus démunis.

«Conscientes des mesures de confinement et de limitation de circulation liées au Coronavirus Covid-19 qui ont déséquilibré la vie de beaucoup d’Algériens, plus particulièrement les franges les plus fragiles de la société, de nombreuses catégories socioprofessionnelles se sont retrouvées sans ressources et incapables de nourrir leurs familles. Nous avons décidé d’apporter notre contribution de solidarité aux familles dans le besoin impactées par cette crise à travers ce don au profit de 130 foyers», a souligné M. Malou T. Caluza. Pour sa part, Mohamed Amine Ogab, membre bénévole et représentant de ‘Ness El Kheir’ a tenu à remercier l’entreprise QNET pour son soutien et sa contribution à cette action caritative, notamment en ces temps difficiles «où il y a beaucoup de choses qui échappent à tout contrôle mais la nourriture n'a pas à être l'un d'eux». En plus de la distribution des couffins, QNET s’est engagée également à fournir près de 20.000 bavettes stérilisées en offrant la matière première pour leur fabrication, toujours avec l’aide de Ness El Kheir afin de les distribuer aux hôpitaux, aux services de santé, de sécurité, à la Protection civile et aux agents de nettoyage. «Tout au long de son histoire dynamique, l’engagement de notre société envers sa mission ‘Raise Yourself To Help Mankind n’a jamais vacillé. Nous continuons à renforcer ces liens dans les communautés où elle est présente via des contributions et activités significatives de responsabilité sociale d’entreprise se félicite QNET.

L’entreprise rappelle les actions charitables diversifiées om elle a participé (partage d’Iftar avec les résidents du foyer des personnes âgées de Bab Ezzouar, don de systèmes de filtration d'eau premium ‘’HomePure Nova’’ au CHU de Beni Messous ... «L'entreprise prévoit de diversifier ce type d'activités au cours de cette année pour inclure d'autres régions du pays », assure la même source.

S. A. M.