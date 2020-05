Mouvement associatif : Des actions solidaires tous azimuts

L’Association nationale des échanges entre jeunes (ANEJ) est très active depuis le début de ce mois béni, en mettant en place un programme spécial.

«Nous avons commencé par distribuer des repas du f’tour dès le 2e jour.»otre bureau de Douéra, à Alger, prépare au quotidien entre 350 et 400 repas au profit des personnels de la santé et a distribué aussi des couffins pour les familles nécessiteuses. Nous allons continuer nos actions durant tout le mois de Ramadhan et même jusqu’à la fin de la pandémie du Covid-19», a indiqué le président de l’ANEJ. Contacté par nos soins, M. Ali Sahel assure que son organisation s’implique également dans les opérations de stérilisation menées dans les hôpitaux et confie avoir procédé à la distribution de 15.000 bavettes fabriquées par les bénévoles de l’ANEJ, à Constantine et Alger, ainsi que du gel hydro-alcoolique, dont une partie au profit des pensionnaires des maisons de retraites.

«Les volontaires les confectionnent et nous les stérilisons dans un laboratoire qui le fait à titre gracieux», a-t-il précisé, révélant un autre projet prévu durant ce mois sacré consistant à distribuer des bavettes aux jeunes.

«Nous allons faire un don de 2.000 bavettes pour l’hôpital de M’Chedallah, dans la wilaya de Bouira, et nous allons renforcer cette semaine plusieurs établissements de santé d’Alger telles Draria, El Kettar, Rouiba ou encore les CHU de Beni Messous et de Mustapha-Pacha en tunnels de désinfection et ce, grâce aux sponsors et aux entreprises, de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans ce formidable élan de solidarité», dit-il. Un opérateur de téléphonie mobile s’est engagé par ailleurs à financer la confection de

30 tunnels supplémentaires de désinfection au profit de plusieurs structures sanitaires du pays. Pour le président de l’association nationale des échanges entre jeunes, les Algériens ont, avec la pandémie du Covid-19, pris conscience de l’importance de l’action collective. «Il y a une mobilisation populaire qui est appréciable. Nous constatons que la culture de solidarité est impressionnante. C’est un principe noble que l’on doit renforcer», a-t-il estimé. Sahel se dit convaincu que cette crise sanitaire mondiale a donné un autre sens au bénévolat qui est revenu, selon lui, au-devant de la scène.

«C’est une action publique qui répond au besoin de la nation. Je propose, de ce fait, de créer un statut social du bénévole afin d’encourager de plus en plus de jeunes sur cette voie. On peut imaginer la création d’un service volontaire au service des pouvoirs publics et de la communauté nationale», a-t-il suggéré.

Sami Kaïdi