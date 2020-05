SGSIA : Des pertes de 1,3 milliard DA depuis mi-mars dernier

La Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA) a enregistré, depuis mi-mars dernier, des pertes s'élevant à 1,3 milliard DA, soit près de 13% des revenus annuels prévus, en raison de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), a indiqué à l'APS, le directeur général de la société, Tahar Allache.

M. Allache a expliqué, dans ce cadre, que les revenus de l'établissement avaient reculé d'environ 96% par rapport aux revenus enregistrés au cours de la même période de l'année 2019.

Assurant que la société «ne rencontre aucun problème financier ou en matière de gestion», le même responsable que la SGSIA est «en mesure de gérer confortablement la période de la crise sanitaire pour plus d'une année».

Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement à l'effet de faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19, un taux de 99% des vols ont été interrompus, en sus de la fermeture de locaux commerciaux et de magasins de services et les départs en congé des personnels, a-t-il poursuivi.

À ce titre, 60% des travailleurs ont été mis en congé, soit 1.284 travailleurs sur les 1.700 que compte la société, a ajouté

M. Allach précise que 416 travailleurs, notamment de l'entretien, de l'hygiène et de l'administration, continuent à travailleur normalement.

Dans ce cadre, M. Allache a indiqué que la société verse les salaires de tous les travailleurs qui ont été démobilisés, depuis l’application de la décision du gouvernement, en plus de la non-perception des loyers des commerces qui ont cessé l’activité, du fait aussi bien de la propagation de la pandémie et de l’arrêt du mouvement de voyageurs. Le DG de la SGSIA a salué la compréhension dont font montre les travailleurs vis-à-vis de la situation sanitaire que traverse le pays et des dispositifs qui s’en ont suivi, ainsi que leur degrés de conscience à l’égard de la société. La situation sanitaire mondiale a impacté le secteur de l’aviation dans de nombreux pays du monde, suite à la suspension du trafic aérien, y compris l’Algérie dont le trafic aérien est à l’arrêt à travers l’ensemble des aéroports du pays, a rappelé le même responsable.

Les dessertes internationales sont suspendues depuis

le 22 mars dernier et les dessertes domestiques depuis le 19 du même mois, à l’exception du transport des marchandises nécessaires, ce qui a impacté négativement les recettes de la SGSIA.