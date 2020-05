CNR : Une revalorisation et des interrogations

C’est une valorisation variant de 1,5 à 6% que vient d’annoncer la Caisse nationale des retraites (CNR). Les taux concernent les pensions égales ou supérieures à 80.000, pour le premier, et égales ou supérieures à 20.000 dinars pour le second.

Les augmentations sont relativement considérables. Salutaires pour les retraités, elles interviennent au moment où la Caisse, cruellement déficitaire, vit sous perfusion. Ce déficit chronique, selon les chiffres du premier ministère, est de 601,11 milliards de dinars pour l’exercice 2019, et atteindra, à défaut de réformes structurelles du système, un montant de 1 093,4 milliards de dinars à l’horizon 2030. Aujourd’hui, le Covid-19, comme partout dans le monde, ne fera que mettre à rude épreuve de nombreuses caisses de retraite. Pour le cas de l’Algérie, la CNR a besoin d’une nouvelle gouvernance.

Le système des retraites, vieux de 35 ans, est hérissé d’anomalies. Son point nodal, argumente Mourad Goumiri, professeur associé et expert financier, «se concentre autour de l’âge de départ à la retraite et du nombre d’années de cotisation des travailleurs des différents régimes en relation avec la pénibilité, la dangerosité et l’exposition aux maladies du travail». Pour l’universitaire, «une remise à plat complète et profonde doit être opérée à l’intérieur même de la CNR afin d’éradiquer tous les abus multiformes qui ont été introduits dans le système des retraites (régimes spéciaux), et retrouver des équilibres financiers internes, à moyen et à long terme, en définissant des règles justes et équitables.

Ces dernières devraient passer par une réduction substantielle des niveaux de retraite, pour celles les plus élevées (sans effet rétroactif) et de revenir sur un âge de départ à la retraite, raisonnable et compatible avec les équilibres financiers». Les gains récupérés, analyse-t-il, «pourront servir à diminuer les déficits et à augmenter le niveau des retraites les plus basses, sans recourir aux finances publiques. À charge, pour les prochaines institutions politiques légitimes et démocratiques, de mener un débat national le plus large possible, pour l’introduction de réformes structurelles dans le système des retraites, afin qu’il n’implose pas, à court terme».

Dans son analyse, le Dr Goumiri déplore que les seules mesures proposées par les pouvoirs publics, pour permettre de diminuer les déficits, sont les augmentations du taux des cotisations qui a été porté de 16 à 17% et de 17% à 18,5%, en 2015, et un organisme de recouvrement (2007) qui n’a jamais vu le jour autrement que dans un texte. À ce chapelet de confusions, l’expert ajoute la création d’un produit d’assurance par capitalisation qui «n’a pas attiré grand monde, du fait de son caractère complémentaire et de ses rendements, le mode de retraite par participation étant beaucoup trop avantageux et attrayant par rapport au produit créé».

Rappelons par ailleurs que le Premier ministre avait insisté sur la coordination avec le secteur de l’industrie pour la concrétisation de l’opération de recouvrement des créances détenues sur les entreprises publiques. Il a, aussi, ordonné la révision du management actuel des caisses de Sécurité sociale en introduisant davantage de transparence, en recourant à la numérisation et en modernisant leur mode de gestion, afin de réduire les coûts de leur fonctionnement.

Il est également question de la mise en place d’un groupe de travail interministériel pour la finalisation des mesures à proposer, à propos des réformes paramétriques du système national de retraite à soumettre à un examen en Conseil interministériel.

Fouad Irnatene