Grand angle : Impuissance

Après les Nations unies qui ont démontré leur impuissance à régler le conflit libyen, illustrée, pour ceux qui avaient encore besoin d’une preuve, par l’incapacité de son Secrétaire général à imposer le choix de son envoyé spécial en Libye, retenu pourtant pour ses compétences reconnues internationalement, c’est au tour de l’Union européenne de reconnaitre qu’elle n’est pas en mesure de peser sur le conflit libyen et amener les protagonistes à répondre favorablement ne serait-ce à un appel pour un cessez-le-feu. «En Libye, on n’a pas écouté les appels à un cessez-le-feu demandé par la Conférence de Berlin et le Sg de l’ONU», a déclaré, lundi, le Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères. Et au chef de la diplomatie européenne de poursuivre en ajoutant qu’«avec les ministres européens, on a lancé un nouvel appel» resté également sans écho. Impuissants, l’ONU, Josep Borrell et l’UE ne peuvent que constater l’aggravation de la situation et l’intensification des combats. Mais qui peut aujourd’hui les arrêter, puisque les deux parties, soutenues par des acteurs extérieurs, sont décidées à en découdre militairement. les derniers revers enregistrés par le maréchal Haftar, considérés comme déterminants pour le contrôle de Tripoli et partant pour le prise du pouvoir en Libye, ne peuvent qu’encourager son rival à poursuivre sa contre-offensive. Ce recul sur le terrain explique, selon les observateurs, le coup de force du 27 avril et l’annonce par Haftar du «mandat reçu par le peuple» pour gouverner la Libye. Le rejet par le gouvernement d’union nationale (GNA) de la trêve unilatérale annoncée par le maréchal durant le mois sacré de ramadhan n’est donc pas pour surprendre. Pour le GNA, le maréchal Haftar n’était «pas un partenaire de paix». Mais il est permis de croire que Fayez el Sarraj et ses soutiens veulent battre le feu tant qu’il est chaud et tirer profit de la nouvelle situation militaire. Pourtant, un jour ou l’autre, les deux hommes devront accepter de s’asseoir à une table et négocier un accord de paix pour mettre fin au conflit qui a plongé la Libye dans le chaos. D’autant que «les solutions existent», a affirmé le président Tebboune lors de sa récente entrevue avec des responsables de médias nationaux. Et si l’ONU, l’UE, Washington et d’autres pays affirment que l’accord de 2015 reste le seul cadre pour jeter les bases des institutions en Libye, rien n’empêche pour autant que d’autres médiations soient tentées. L’essentiel n’est-il pas de sauver la Libye ? Et si c’est le cas, pourquoi on n’a pas laissé faire l’Algérie, alors que, dira son président, «nous étions très proches d'une solution à la crise libyenne» ?



Nadia K.