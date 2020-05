Soudan - Etats-Unis : Premier ambassadeur à Washington depuis 25 ans

Le Soudan a nommé son premier ambassadeur aux États-Unis depuis près d'un quart de siècle, a annoncé, lundi, son ministère des Affaires étrangères, dans le cadre de la normalisation des relations après des décennies de brouille diplomatique. Les deux pays se sont engagés à améliorer leurs relations après la chute de l’ex- président Omar el-Béchir lors d'un soulèvement il y a un an. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a déclaré qu'il avait choisi Noureldin Sati, un diplomate vétéran, comme ambassadeur à Washington et que les autorités américaines avaient approuvé sa nomination. Un représentant du Département d'État a refusé de fournir des informations sur les projets de nomination de son propre ambassadeur au Soudan et a déclaré qu'il ne disposait pas d'informations précises sur le calendrier, mais a qualifié la décision de décembre d'échanger des ambassadeurs «d'une étape historique». Les deux pays n'avaient nommé, pendant près d'un quart de siècle, que les chargés d'affaires. En décembre, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que les deux pays échangeraient des ambassadeurs. L'ambassadeur américain serait nommé par le président Donald Trump et doit être confirmé par le Sénat américain. Le gouvernement américain avait ajouté le Soudan à sa liste des États parrainant le terrorisme en 1993 à la suite d'allégations selon lesquelles le gouvernement d’al Bachir soutenait des groupes militants islamistes, laissant le Soudan inéligible à un allégement de la dette et à un financement du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'année dernière, un haut responsable du Département d'État a déclaré que les États-Unis pourraient retirer le Soudan de la liste mais que le Congrès américain devait ratifier une telle décision.