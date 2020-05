Syrie : Raids israéliens dans la province d’Alep

Les défenses aériennes syriennes ont déjoué une attaque de missiles israéliens contre un centre de recherche et une base militaire dans la province septentrionale d'Alep lors du deuxième raid de ce type en moins d'une semaine, ont annoncé lundi les médias officiels.

L'armée syrienne a déclaré dans un communiqué qu'Israël avait frappé une caserne militaire à al Safirah, dans la campagne orientale d'Alep. Plus tôt, la télévision d'Etat avait déclaré qu'un centre de recherche avait été ciblé.Une source de renseignement régionale a déclaré qu'Israël intensifiait ses raids en Syrie à un moment où l'attention du monde et la région, y compris la Syrie, étaient distraits par la pandémie de coronavirus. Des hélicoptères israéliens ont tiré plusieurs roquettes depuis les hauteurs du Golan occupées par Israël sur des cibles à l'intérieur du sud de la Syrie, selon les autorités syriennes.