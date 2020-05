Après le «coup d’état» déjoué au Venezuela : Caracas procède à huit nouvelles arrestations

Les autorités vénézuéliennes ont déclaré que huit personnes impliquées dans une «incursion de mercenaires» avaient été arrêtées lundi le long des côtes du pays, ajoutant que les suspects faisaient partie d'un complot que le gouvernement avait déclaré avoir déjoué la veille. Le gouvernement du président Nicolas Maduro a déclaré, dimanche, que des mercenaires avaient tenté d'entrer dans le pays à bord de bateaux rapides en provenance de la Colombie voisine. Le procureur général Tarek Saâb a déclaré, lundi, que cinq personnes avaient été arrêtées dans le cadre de cette affaire. Le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaidó, a, quant à lui, nié, lundi, avoir quoi que ce soit avec un ex-Béret vert qui a revendiqué la responsabilité de cette incursion. Guaidó a déclaré dans un communiqué qu'il n'avait «aucune relation ni responsabilité pour aucune action» prise par ce vétéran de la guerre américain, Jordan Goudreau, qui a pourtant confirmé que le chef de l’opposition vénézuélienne entretenait des contrats avec sa société de sécurité. Le béret vert Goudreau a déclaré, lundi, qu'il n'avait reçu qu'un paiement initial de 50 000 $ de la part de l'équipe Guaidó et que les soldats vénézuéliens qu'il conseillait devaient chercher des dons de migrants vénézuéliens conduisant pour le service de covoiturage Uber en Colombie.

Les autorités colombiennes, pour leur part, ont nié toute implication dans l'opération de Goudreau et ont annoncé, en mars, qu'elles avaient saisi des armes destinées au Venezuela. Jordan Goudreau, 43 ans, a déclaré que 52 de ses hommes étaient toujours au sol et que des cellules étaient activées au Venezuela. Il a dit qu'il espérait bientôt rejoindre les rebelles. De son côté, le chef des opérations stratégiques du gouvernement, l'amiral Remigio Ceballos, a annoncé que plus de 25.000 soldats montaient des opérations de recherche pour s'assurer que le pays était exempt de «mercenaires et autres paramilitaires.



M. T. et Agences