Grèce - Turquie : Tensions en mer égée

Le gouvernement grec a condamné ce qu'il a décrit comme un acte provocateur de la Turquie, dont les avions de chasse se sont rapprochés «de trop près» et «gêné» un hélicoptère grec transportant le ministre grec de la Défense et le chef des forces armées à destination d’une île grecque.

Ankara a, cependant, nié cet incident, affirmant que ses avions effectuaient un simple vol de routine. Le porte-parole du gouvernement grec, Stelios Petsas, a déclaré, lundi, que l'incident de dimanche était un autre indicateur que «la Turquie dépasse souvent les limites des règles du droit international et bien sûr des règles de bon voisinage». Les alliés dans l’Otan, et néanmoins voisins, ont une longue histoire de relations tendues et ont été au bord de la guerre à trois reprises depuis le milieu des années 1970. Ils restent divisés sur une série de questions, y compris les revendications territoriales en mer Égée.

Les tensions entre les deux états se sont récemment accentuées, en particulier après que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré, fin février, ses frontières ouvertes aux migrants souhaitant partir en Europe. Bien que la Turquie partage également une frontière avec la Bulgarie, membre de l'Union européenne, ce n'est qu'à sa frontière avec la Grèce que des dizaines de milliers de migrants sont apparus, demandant à traverser. Des semaines d'affrontements souvent violents avec les gardes-frontières s'ensuivirent. Dans l'incident de dimanche, des avions de chasse grecs ont repoussé les deux avions turcs, ont déclaré des responsables grecs. Les médias locaux ont rapporté que des avions turcs ont continué à survoler l'île grecque d'Oinousses lors d'une visite du ministre de la Défense, Nikos Panagiotopoulos, et du chef d'état-major général de la Défense nationale, le général Konstantinos Floros. «Un tel comportement de la Turquie n'aide pas à désamorcer les tensions, ce que les deux parties devraient rechercher en ce moment», a déclaré, dimanche, Panagiotopoulos. Le ministère grec des Affaires étrangères a décrit l'incident comme «une autre action turque inacceptable» qui confirme «le rôle négatif que la Turquie joue dans la région, insistant sur des perceptions anachroniques des relations internationales». La Turquie, pour sa part, a accusé la Grèce d’essayer d’escalader les tensions. «Nos avions de guerre ont accompli la tâche de reconnaissance dans le cadre des activités de routine en mer Égée», a déclaré le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Hami Aksoy, dans un communiqué. «Tenter de faire monter les tensions en dramatisant les vols de routine ne présente aucun avantage pour ce pays», a déclaré Aksoy.

«Au lieu de cela, ces questions devraient être traitées lors du processus de renforcement de la confiance qui a été lancé par les ministères de la défense des deux pays. Les tensions se sont accrues aussi lors des délimitations effectuées unilatéralement par la Turquie et la Libye, sans le concours de la Grèce, et qui font que les nouvelles frontières maritimes de la Turquie sont désormais très proches de la Crète, la plus grande île grecque. En effet, fin novembre 2019, la Turquie et la Libye ont régularisé un protocole d'accord portant sur la délimitation de leurs frontières maritimes respectives, y compris la zone économique exclusive. Cette zone est définie, par le droit de la mer, comme un espace maritime sur lequel un État côtier exerce des droits souverains en matière d'exploration et d'empois des ressources. Elle s'étend à partir des côtes de l’Etat et concerne jusqu'à 200 milles marins (370,4 km) de ses côtes. Ces délimitations effectuées unilatéralement par la Turquie et la Libye, sans le concours de la Grèce, font que les nouvelles frontières maritimes de la Turquie sont désormais très proches de la Crète, la plus grande île grecque. L’annonce faite par la Turquie d’entamer des opérations de forage de gaz naturel dans la région vient donc au détriment des revendications territoriales maritimes de la Grèce. Au grand dam d’Athènes, ses alliés traditionnels, c’est-à dire les Etats-Unis et l’Union européenne, se sont abstenus de prendre sa défense et lui ont opposé un silence embarrassé. Assurément, le fait que tant la Turquie que la Grèce soient membres de l’Otan complique les choses en empêchant une prise à partie en faveur de l’un ou l’autre de ces deux pays. Plus encore, le rôle prépondérant que joue la Turquie d’une part en bloquant l’immigration vers l’union européenne et au sein de la crise syrienne participe au silence de Bruxelles. Lors de sa rencontre avec Donald Trump, en janvier dernier, Mitsotakis n'a obtenu aucun engagement de la part de Washington de prendre parti pour la Grèce dans le différend qui l’oppose à la Turquie. Pis encore, sur l’initiative de la Turquie, la Grèce n’a même pas été invitée à participer à la conférence sur la Libye organisée par l'Allemagne. Avec l’intention de reconnaitre le gouvernement de Chypre du nord, qui n’est reconnu que par la Turquie, avec comme arrière-plan l’établissement d’une base maritime sur place, concrétisera à coup sûr la marginalisation de la Grèce en mer Égée et par-delà, celle de l’Union européenne. Le bras de fer se durcit davantage.

