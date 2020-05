CNES : Vers la Création du Prix du meilleur article en matière économique et sociale

Le Conseil national économique et social (CNES) a félicité les journalistes et les travailleurs du secteur, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, a indiqué dimanche un communiqué du Conseil.

«À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Conseil national économique et social (CNES), à la tête duquel son président, félicite tous les médias écrits, audiovisuels et numériques»,

lit-on dans le communiqué. «Je salue le rôle des journalistes, dans toutes ses dimensions et spécialisations, dans l'aide qu'ils apportent et les efforts qu'ils consentent afin de construire une société de prospérité et de développement pour tous, en cristallisant et en présentant l'information documentée, crédible et responsable, ainsi que des visions éclairées», a poursuivi la source.

Et d'ajouter : «Le rôle du journaliste ne consiste pas uniquement à rapporter l'information, mais plutôt à être un partenaire très important dans tous les processus du développement national, à travers ses écrits et ses interventions qui peuvent comporter davantage d'approches, sur lesquelles les décideurs peuvent s'appuyer à l'effet de tracer les contours du développement national, toutes formes confondues.»

Par ailleurs, le conseil a fait état de ses préparatifs pour la création, à l'avenir, d'un «Prix du meilleur article en matière économique et social», dans le but de promouvoir et de renforcer les médias spécialisés, ajoutant qu'«un comité spécialisé composé d'experts du conseil se chargera de l'organisation de ce prix».