Décès du moudjahid Abdelkader Lamoudi : condoléances du président de la République à la famille du défunt

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a transmis un message de condoléances à la famille du moudjahid Abdelkader Lamoudi en indiquant que l'Algérie perd un de ses valeureux enfants "qui ont laissé son empreinte dans les pages de l'histoire de notre pays".

"Je suis peiné après avoir appris la nouvelle du décès du moudjahid Abdelkader Lamoudi en ce mois béni", a écrit le président dans son message.

"L'Algérie perd un de ses valeureux enfants qui ont inscrit leur épopée dans les livres d'histoire de notre pays car Dieu a doté l'Algérie d’une élite qui a porté les souffrances du peuple sous le joug du colonialisme pour prendre un chemin difficile menant vers l'indépendance", a ajouté le président.

Cette élite, parmi laquelle se trouvait Abdelkader Lamoudi, a été le noyau qui a déclenché la guerre de libération et tous ont été comblés par les honneurs car ayant été aux premiers rangs dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et le recouvrement de son indépendance, a encore indiqué le président.

Le président a rappellé que le défunt a fait partie du PPA en 1943 et des Amis du manifeste où il a rencontré le chahid Larbi Ben Mhidi avant de devenir l'un des responsable de l'Organisation secrète avec ses valeureux camarades dont Mohamed Boudiaf, Larbi Ben Mhidi et Didouche Mourad à Constantine.

En ces moments douloureux, le président prie Dieu Le Tout Puissant de l'accueillir en Son vaste paradis.

Le moudjahid Abdelkader Lamoudi n’est plus

Le moudjahid Abdelkader Lamoudi, membre du Groupe historique des 22, est décédé, hier, à l’âge de 95 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Le défunt est l’un des derniers membres du Groupe historique des 22 aux côtés du moudjahid Othmane Belouizdad. Né en 1925 à El-Oued, Abdelkader Lamoudi a rejoint les rangs du Parti du peuple algérien (PPA) en 1943, pour former une cellule secrète du parti dans sa ville natale avec El-Hachemi Lounici, Benmiloudi Ahmed et Mohamed Belhadj. Le défunt, qui a adhéré à l’organisation dès sa création, activait entre El-Oued et Biskra, jusqu’à Aïn Touta à Batna. Il était parmi les militants arrêtés le 1er novembre 1954 et fut libéré au printemps 1955. Il retourne, par la suite, à Alger en compagnie du chahid Si El-Haouès, pour tenter de s’engager dans la guerre de Libération. Il fut arrêté, encore une fois, à la fin de l’année 1955 et incarcéré à la prison de Barberousse. Après sa libération, le défunt a poursuivi son action révolutionnaire au sein des cellules du Front de libération nationale (FLN) jusqu’à l’indépendance en 1962.

L’enterrement aura lieu, aujourd'hui au cimetière d’El-Alia, à Alger.

Condoléances du ministre de la Communication

Suite au décès du moudjahid Abdelkader Lamoudi, membre du Groupe historique des 22, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Ammar Belhimer, tient à présenter ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt qu’il assure de toute sa compassion et de son soutien en cette douloureuse circonstance. «C'est avec tristesse que j'ai reçu la nouvelle du décès du moudjahid Abdelkader Lamoudi’, a indiqué le ministre, dans un communiqué. Dans ces circonstances douloureuses de disparition d'un pilier de la Révolution, le ministre présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à la famille révolutionnaire, est-il mentionné. Il prie Allah Tout-Puissant d’agréer le défunt en Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis.