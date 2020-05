ADE de Béchar : Fin de fonctions pour le directeur

Le directeur de l’unité ADE de Béchar s'est vu signifier la fin de ses fonctions.

Moins de 48 heures plus tard, les travailleurs expriment leur solidarité et leur soutien, jugeant cette décision émanant de la direction générale d’«arbitraire et incompréhensible», comme indiqué dans une pétition de cent cinquante travailleurs de l’unité de Béchar à laquelle sont rattachées les annexes de Béni-Ounif, Abadla et Kénadsa. Ils mettent en exergue les compétences de ce cadre, notamment dans la résolution de nombreuses difficultés financières et sociales.

Ils citent l’acquittement des dettes de cette unité envers Sonelgaz et la CNAS, la régularisation de certaines primes des travailleurs non acquittées depuis 2017 et le versement des primes de départ à la retraite.

Ramdane Bezza