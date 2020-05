Béjaïa : Installation du nouveau recteur de l’université

Le nouveau recteur de l’université Abderrahmane-Mira de Béjaïa, le professeur Ahmed Bouda, a été installé dimanche par le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en présence des autorités de la wilaya et de la communauté estudiantine. Il remplace le professeur Boualem Saidani, promu au poste de directeur général de l’enseignement et de la formation supérieurs au ministère. Le professeur Bouda était vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, de l'habilitation universitaire, de la recherche scientifique et la formation supérieure et de post-graduation.

M. Laouer