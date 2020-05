Transmission du message médiatique ciblé : La Radio nationale distingue les corps constitués pour leur contribution

La radio nationale a distingué, hier à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, tous les corps constitués, et à leur tête l'Armée populaire nationale (ANP), pour leur contribution considérable à la transmission du message médiatique ciblé de cet organe de presse.

Lors de cette cérémonie organisée au centre culturel Aïssa-Messaoudi, la radio nationale a distingué le Commandement de la Gendarmerie nationale (CGN) et la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), ainsi que la Protection civile pour, leur accompagnement des activités de la radio nationale en toutes circonstances en vue de donner aux citoyens des informations objectives, mais également «la sensibilisation aux mesures préventives contre les différents accidents», à l’instar de accidents de la route et la pandémie du Covid-19, a déclaré le directeur général de la radio nationale, Djamel Senhadri. «L'ANP est fière d'être partenaire de la Radio dans tous les triomphes réalisés par l'Algérie depuis l'indépendance en 1962 à ce jour», a déclaré le lieutenant-colonel Mustapha Merah, de la Direction de la Communication, de l’Information et de l'Orientation au ministère de la Défense nationale, dans son intervention à cette occasion.

«Le pays a besoin aujourd'hui de la conjugaison de tous les efforts pour mettre fin à la pandémie du nouveau coronavirus, et partant s'orienter vers la construction d'une nouvelle Algérie», a-t-il souligné. Dans ce contexte, le commandant Wahiba Boumediene, de la Gendarmerie nationale,

a salué les efforts de la radio nationale, notamment dans la sensibilisation aux différentes mesures préventives

contre la pandémie, un avis appuyé par le lieutenant de police, Arbiya Abderrahmane.

Pour sa part, le colonel Farouk Achour, de la Direction générale de la Protection

civile, a mis en avant «le rôle important» de la Radio nationale dans la gestion des différentes crises et catastrophes naturelles» qu'a connues le pays, la dernière en date la crise sanitaire induite par la propagation du nouveau coronavirus.

À cet effet, il a salué «le souci de la radio nationale de faire parvenir une information juste et précise au citoyen». À cette occasion, un hommage a été rendu à des partenaires sociaux de la radio nationale.