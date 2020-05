Mesures de prévention du ministère de la défense: Prémunir les personnels et leurs familles

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a affirmé hier que les mesures de prévention prises pour faire face à la pandémie du Coronavirus sont appliquées «de manière à prémunir les personnels de nos Forces armées et leurs familles contre ce dangereux virus». «Encore une fois, certains porte-voix tendancieux habitués à pêcher en eaux troubles tentent de diffuser des propos mensongers et des contrevérités, pour porter atteinte à l’image de l'Armée nationale populaire, et ce en profitant de la situation sanitaire particulière que vit notre pays, à l'instar de l'ensemble des pays du monde, suite à la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus», indique le MDN, dans un communiqué, précisant que «ces parties œuvrent à induire en erreur l'opinion publique et prétendent l'existence d'une exagération dans l’application des mesures préventives contre cette pandémie sur les personnels militaires, en les mettant en confinement loin de leurs familles, et créant ainsi un climat d'indignation parmi les militaires». «Face à ces allégations mensongères», le ministère de la Défense nationale «dément catégoriquement ces calomnies infondées» et affirme que «les mesures de prévention prises pour faire face à cette pandémie sont appliquées de manière à prémunir les personnels de nos Forces armées et leurs familles contre ce dangereux virus».

Le MDN réitère que «toutes ces déclarations tendancieuses ne servent que les parties hostiles à l'Algérie, et que les personnels de l'Armée nationale populaire, conscients de l’importance des nobles missions qui leur sont dévolues, comprennent parfaitement la pertinence de ces mesures préventives, qui visent essentiellement leur protection contre cette pandémie».